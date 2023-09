FSW zum Tag der pflegenden Angehörigen: Tageszentren für Senior:innen als wichtiger Puzzlestein für die Entlastung pflegender Angehöriger

Aktuelle Kund:innen- und Angehörigenbefragung stellt den Tageszentren in ganz Wien ein sehr gutes Zeugnis aus

Wien (OTS) - Der Fonds Soziales Wien (FSW) organisiert, fördert und vermittelt umfassende Pflege und Betreuung für mehr als 56.000 Wiener:innen jährlich. So unterstützt der Besuch in einem der 18 Wiener Tageszentren durch gezielte therapeutische Unterstützung und Pflegemaßnahmen die knapp 2.000 Kund:innen dabei, möglichst lange und selbstständig in den eigenen vier Wänden zu leben. Die Angebote aktivieren Körper und Gedächtnis, die Tagesstruktur fördert das eigene Wohlbefinden und das vielfältige Programm sorgt für Abwechslung im Alltag. Die Angebote der Tageszentren sorgen aber auch dafür, dass Angehörige unterstützt und entlastet werden. Mittlerweile bieten bereits 3 Standorte einen Besuch zusätzlich auch an Wochenenden und Feiertagen an – Angehörige können so sorgenfrei ihre Besorgungen erledigen und wissen, dass wiederum ihre Angehörigen gut betreut werden.

„Der FSW fördert und finanziert eine Vielfalt an Pflege- und Betreuungsleistungen für rund 56.000 Wiener:innen und wendet dafür mehr als 1,39 Mrd. Euro pro Jahr auf. Die Entlastung der pflegenden Angehörigen ist dabei ein ganz zentrales Thema für uns. Wir entwickeln uns auch ständig weiter und setzen Angebote, um treffsicher zu unterstützen“, erklärt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler. „Das Angebot der Tageszentren ist dabei ganz zentral. Sie sind ein wichtiger Puzzlestein in der Pflege- und Betreuungslandschaft in Wien. Gerade deshalb freut es mich sehr, dass den Partnerorganisationen und dem FSW die aktuelle Kund:innen- und Angehörigenbefragung ein so gutes Zeugnis ausstellt.“ Über 1.100 Personen haben an der Befragung teilgenommen und Feedback zum Angebot der Tageszentren gegeben.



98 % der befragten Kund:innen und 97 % der Angehörigen sind zufrieden mit ihrem jeweiligen Tageszentrum. Besonders schätzen die Kund:innen die Ausstattung, die Ruhemöglichkeiten, die Sauberkeit und Hygiene, die Gesundheitsförderung, die Aktivitäten im Tageszentrum, die Möglichkeiten, an die frische Luft zu kommen und die Pflegeleistungen. Spitzenergebnisse konnten wieder die Betreuungspersonen erzielen. „Die hohe Zustimmung zum Betreuungspersonal ist ein schönes Zeugnis für die qualitätsvolle Arbeit unserer Partnerorganisationen in diesem Bereich“, betont Monika Badilla, stv. FSW-Geschäftsführerin und Fachbereichsleiterin Pflege und Betreuung. „90 % der Angehörigen fühlen sich durch das Angebot entlastet, bei 81 % hat sich die Lebensqualität verbessert und mehr als die Hälfte gibt an, dass sie durch den Kund:innenbesuch der Tageszentren ein selbstbestimmtes Leben führen können. Werte, die eindrucksvoll zeigen, wie wichtig das Angebot für die Angehörigen ist“, so Badilla.



Anlässlich des Nationalen Tags der pflegenden Angehörigen laden die FSW-Tageszentren zu einem Tag der offenen Tür ein: alle 11 FSW-Tageszentren für Senior:innen bieten am Mittwoch, 13. September von 10:00 bis 15:00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm inklusive Hausführungen, Mitmachaktionen, Beratung, Blutdruck- und Blutzuckermessungen und vieles mehr an.

(Überblick über die Standorte: https://www.tageszentren.at/standorte)

Information und Beratung: Ein Anruf genügt

„Wir wissen, wie schwierig es oftmals für pflegende Angehörige ist, sich die Zeit für Beratung und Information zu nehmen. Der Alltag der Pflege kann fordernd und zeitintensiv sein und die eigene emotionale Belastung ist oft ein Tabuthema“, erklärt Petra Gottwald, Leiterin des FSW-Kund:innenservice. „Wir appellieren daher an Menschen, die Angehörige betreuen: Vereinbaren Sie einen Termin für einen kostenlosen Hausbesuch, lassen Sie sich über die Unterstützungsmöglichkeiten beraten. Ein Anruf genügt“, so Gottwald.

Der Fonds Soziales Wien ist unter 01/24 5 24 täglich, auch sonn- und feiertags, zwischen 8:00 und 20:00 Uhr erreichbar.

