Es geht wieder los: Die BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP von ServusTV geht in die nächste Runde

Gestern erfolgte durch Schirmherr Felix Neureuther bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" der offizielle Startschuss zur Neuaflage der ServusTV-Sportinitiative.

Salzburg/Wals (OTS) - Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, bei dem die BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP von ServusTV rund 10.000 Kinder in Bewegung gebracht und insgesamt 1.000 Vereinstrainer auf das „BEWEG DICH SCHLAU“-Trainingskonzept geschult hat, erfolgte gestern bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ der offizielle Startschuss für die Neuauflage dieser Initiative. Auch in diesem Jahr will der Salzburger Privatsender Kindern dabei die Freude am Sport näher bringen und sie sowohl körperlich, als auch geistig fordern. Wie wichtig das ist, weiß niemand besser als der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther, der Schirmherr der BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP: „Sport ist wichtig und trägt zu einem gesünderen und erfüllteren Leben bei. Je früher man mit dem Sport anfängt, desto besser. Bei der BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP geht es darum, Kindern die Bedeutung von Sport schon in frühester Kindheit näher zu bringen. Dazu habe ich mit der TU München ein eigenes Trainings-Konzept entwickelt und bin froh, dieses Konzept in Zusammenarbeit mit ServusTV auch in einer zweiten Auflage in Österreich bekannter zu machen.

Bei der BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP absolvieren die Kinder im Alter von acht und neun Jahren sechs unterschiedliche Bewegungsstationen. In vereinsinternen Qualifiern rittern die besten Teams um die begehrten Plätze für die Landesfinale, wo wiederum die Sieger des jeweiligen Bundeslandes gegeneinander antreten. Die punktbesten Teams schaffen es dann ins große Bundesfinale, das am 23.06.2024 stattfinden wird

Erstmalig wird die BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP von ServusTV auch auf Social Media mit einem eigenen Instagram- und Facebook-Kanal begleitet. Hier erfahren Interessierte, Eltern und Kinder mehr über die einzelnen Übungen, können ihr Wissen über den menschlichen Körper testen und erfahren, was die Dos and Dont’s einer ausgewogenen Ernährung sind

Die BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP auf Social Media:

Instagram: @beweg.dich.schlau

Facebook: Beweg dich schlau

Alle Infos zur BEWEG DICH SCHLAU CHAMPIONSHIP bei ServusTV: www.servustv.com/bewegdich

Der gestrige Startschuss zur ServusTV-Sportinitiative bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ hier zum Nachschauen.

