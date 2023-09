AKM zeichnet EU-Abgeordnete Helga Trüpel und Axel Voss mit Gustav Mahler Medaille aus

Wien (OTS) - In einem Festakt verlieh AKM-Präsident Prof. Peter Vieweger am Montag, den 11. September 2023 die Gustav Mahler Medaille an Dr. Helga Trüpel und Axel Voss. Beide Politiker:innen haben als Mitglieder des Europäischen Parlaments maßgeblich zur Modernisierung des Urheberrechts beigetragen.

Mit der Reform des Urheberrechts, die 2019 im EU Parlament beschlossen wurde und seit Ende 2021 in österreichisches Recht umgesetzt ist, wurde ein wichtiger Meilenstein für die Rechte der Urheberinnen und Urheber gesetzt: Online-Plattformen, die von User:innen hochgeladene kreative Inhalte vermarkten, werden zum Abschluss von Lizenzverträgen verpflichtet.

„Dass der Schutz des geistigen Eigentums im digitalen Bereich trotz des massiven Widerstands großer Online-Plattformen gesichert ist, verdanken wir in hohem Maße Helga Trüpel und Axel Voss, die sich vehement für die Rechte der Urheber:innen eingesetzt haben. Die Verleihung der Gustav Mahler-Medaille stellt ein sichtbares Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung ihres Engagements dar“ hielt AKM-Präsident Vieweger beim Festakt im Gustav-Mahler-Saal der Wiener Staatsoper fest.

Axel Voss anlässlich der Verleihung der Gustav Mahler-Medaille: „Ich freue mich wirklich sehr über die Auszeichnung. Das Urheberrecht ist ein wertvolles Gut für unsere Kultur in Europa. Daher war die Richtlinie ein wichtiger Schritt, um die Rechte der Urheber auch in der digitalen Welt zu schützen.“

„Auch digitale Märkte müssen angemessen reguliert werden. Das Urheberrecht ist ein Teil der notwendigen Regulierung von digitalen Monopolplattformen.“ Mit diesen Worten unterstrich Helga Trüpel in ihrer Dankesrede erneut die weitreichende Bedeutung der Reform.

Die Philosophin Lisz Hirn stellte in ihrer Festrede vier Thesen zum Status von Kunst und Kultur in den Raum und äußerte den Wunsch nach einer österreichischen Kulturpolitik, die den Stand und Standard der Kulturnation ernst nimmt und für die Zukunft sichert. Für die musikalische Untermalung des Festakts sorgten Franz und Matthias Bartolomey. Das Vater-Sohn Duo spielte Stücke von Offenbach, Sieczynski und Popper. Einleitend bot der Trompeter Gernot Kahofer eine von Leonhard Leeb eigens komponierte Fanfare zur Verleihung der Gustav-Mahler-Medaille dar.

Axel Voss ist seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments und seit 2014 im Rechtsausschuss des EU Parlaments aktiv. Thematisch liegt der Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit des in Bonn lebenden Juristen auf der Digitalpolitik. Aktuell befasst er sich mit Maßnahmen und Regeln zur Künstlichen Intelligenz in der EU.

Die promovierte Literaturwissenschafterin Helga Trüpel war von 2004 bis 2019 im Europäischen Parlament tätig, unter anderem als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung, und setzte sich für kulturelle Vielfalt ein. Seit 2019 ist sie als Vorsitzende der Europa-Union Bremen tätig.

Die Gustav Mahler Medaille wurde im Jahr 1984 von der AKM – im Einvernehmen mit den Erben nach Gustav Mahler und der Internationalen Gustav Mahler-Gesellschaft – als Auszeichnung für besondere Verdienste um die Entwicklung des Urheberrechts gestiftet.

Die Medaille wurde von der AKM bisher sechs Mal verliehen, zuletzt im Jahr 2017 an BM a.D. Dr. Josef Ostermayer. Die bisherigen Träger der Gustav Mahler Medaille waren: Bundesminister a.D. Dr. Christian Broda (1984), Univ.Prof. Dr. Gerhard Frotz (1986), Sekt.Chef i.R. Prof. DDr. Robert Dittrich (1990), RA Hon. Prof. Dr. Michel Walter (1998), Ltd. StA i.R. Dr. Günter Auer (2007).

