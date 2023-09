20. Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau" auf Joyn & bei ATV: Die romantischen Hofwochen ab Mittwoch um 20.15 Uhr

Liebe, Freude, Tränen & Dramen: Die Hofwochen der 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" mit exklusivem #BSF-Zusatzcontent auf Österreichs SuperStreamer Joyn.

Wien (OTS) - Endlich wieder so richtig verliebt sein und die Frau oder den Mann für’s Leben finden: Zwei Bäuerinnen und 13 Bauern begeben sich in der 20. Jubiläumsstaffel von "Bauer sucht Frau" auf das größte Liebesabenteuer ihres Lebens. Auch in der 20. Staffel hat die Liebessuche mit ATV-Amor Arabella Kiesbauer nichts an Magie verloren. In den Hofwochen geht die Achterbahnfahrt der Gefühle jetzt so richtig los. Ab Mittwoch, den 13. September um 20.15 Uhr präsentieren Joyn & ATV die neuen Hofwochen-Folgen und zeigen, was sich bei den Bäuer:innen nach den Vorstellungsfolgen liebestechnisch getan hat.

Auf Österreichs kostenlosen SuperStreamer Joyn wird es wieder die beliebte 7-Tage-Preview und exklusiven Zusatzcontent für die #BSF-Fans geben.



Bäuerin Nicole (23) aus der Steiermark (Bezirk Graz-Umgebung) lebt für ihre Pferde, doch sie sehnt sich auch nach einem starken Mann an ihrer Seite. Die heißblütige Steirerin sorgte für einen Staffelrekord, denn über 250 Bewerber wollten ihr den Hof machen. Nicole ist beeindruckt: "Dass sich so tolle und gutaussehende Männer bewerben, Wahnsinn. Ich bin Vollgas bereit mich zu verlieben." Schwester Lisa hilft bei der Auswahl der Hofherren und Nicole entscheidet sich sieben Herren auf ihren Hof einzuladen. Da kann es schon zu Problemen mit den Schlafplätzen kommen. Die lustige Steirerin plant eine Pyjama-Party im Heubett. Die 23-Jährige verrät: "Ich hab' dann auch ein aufregendes Outfit an. Eine heiße Angelegenheit heute."



Der 34-jährige Mike aus Tirol (Bezirk Imst) ist Forstwirt und Bergretter und wünscht sich eine spontane und abenteuerlustige Frau. Die Gastgeschenke sind bereit und sowohl die Aussicht bei Mike als auch der Tiroler selbst begeistern alle drei Frauen gleichermaßen. "Das Eis ist mehr als gebrochen bei der Tamara", strahlt der Tiroler. Und auch Tamara ist begeistert: "Der Mike ist ein richtiges Schnitterle, ein g'standener Hawara." Doch es kommen ja noch zwei weitere Hofdamen, die ihr Konkurrenz machen.



Jungwinzer Florian (20) aus der Oststeiermark (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) steckt in den letzten Vorbereitungen vor der Ankunft seiner Hofdamen. Er hat sich vor Bewerberinnen kaum retten können und vier Damen ausgewählt. "Ich habe mir gedacht, eine Rose ist sehr langweilig und ich bin kein langweiliger Typ", hat sich Flo ein außergewöhnliches Willkommensgeschenk überlegt. Seine Traumfrau soll aktiv sein und gerne sporteln, aber vor allem kommt es ihm auf die Gesprächsbasis an.



Burgenländer Philip (31) stellt für seine Hofdamen extra selbst gepflückte Blumensträuße zusammen und die erste Hofdame hat gleich Herzerl in den Augen. Der 31-Jährige aus dem Bezirk Mattersburg ist voller Vorfreude auf die Hofwoche: "Ich bin total bereit und neugierig die Mädls kennenzulernen." Auch bei Milchbauer Christoph (33) aus dem Bezirk Vöcklabruck steigt die Spannung vor der Ankunft seiner Hofdamen und Schwester Magdalena hat noch beruhigende Worte und ein Schnapserl für ihn. "Ich bin mehr als aufgeregt und gespannt auf die Mädls. Es sind drei verschiedene Charaktere", blickt der 33-Jährige auf die Ankunft seiner Damen. Die ersten beiden Frauen bringen gleich Schwung auf den Hof - Sympathie, aber auch Kommunikationsprobleme inklusive.



#BSF-Fans aufgepasst: Die neuen Hofwochen-Folgen von "Bauer sucht Frau" sind in der exklusiven 7-Tage-Preview auf Österreichs SuperStreamer Joyn verfügbar, die nächste Folge des ATV-Erfolgsformats gibt es bereits direkt nach der Auftaktfolge im Stream auf Joyn. Alle Staffeln sind jederzeit kostenlos abrufbar.



Weitere Infos zur 20. Staffel von "Bauer sucht Frau" sind auf der Presselounge und laufend in der großen "Bauer sucht Frau"-Community zu finden.



"Bauer sucht Frau" die Hofwochen ab Mittwoch, den 13. September 2023 um 20.15 Uhr auf Joyn & bei ATV



