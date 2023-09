123sonography präsentiert bahnbrechendes KI-basiertes Lerntool für die medizinische Ausbildung

Wien (OTS) - 123sonography, ein Pionier in der medizinischen Ausbildung, freut sich, die Markteinführung seines revolutionären KI-basierten Lerntools bekannt zu geben, das die medizinische Aus- und Weiterbildung im Bereich Ultraschall, mit dem Schwerpunkt Echokardiographie, revolutionieren soll. Das Unternehmen präsentiert im Zuge des „AI Intelligent Health Summit“ in Basel, Schweiz, am 13. September 2023, den Prototyp dieses innovativen Tools.

Die innovative Plattform soll die Art und Weise, wie medizinische Fachkräfte sich Wissen aneignen und anwenden, neu definieren. Der Prototyp stellt das erste KI basierte Tool dar, das Lernressourcen multimedial, als Kombination von Videoloops, Bildern und Texten auswirft und somit eine ganzheitliche, anwendungsorientierte Lernerfahrung, angepasst an den Wissensstand der Anwender, liefert - derzeit im Bereich des medizinischen Ultraschalls, mit Schwerpunkt Echokardiographie, weitere Fachgebiete sollen bald folgen.

123sonography ist ein führender Anbieter von medizinischer, zertifizierter Online-Bildung, der sich auf Ultraschall- und Echokardiographie-Ausbildung spezialisiert hat. Mit seinem Engagement für Exzellenz und Innovation hat 123sonography eine Reihe von hochmodernen Bildungsinstrumenten und -Ressourcen entwickelt, die es medizinischen Fachkräften ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und die Patientenversorgung zu verbessern. Das KI-basierte Lernwerkzeug des Unternehmens ist die jüngste Ergänzung seines Portfolios und soll die Zukunft der medizinischen Ausbildung neu gestalten.

13. bis 14. September 2023 wird auf dem AI Intelligent Health Summit in Basel der Prototyp des neuen KI Tools vorgestellt.

Datum: 13.09.2023, 10:00 - 19:00 Uhr

Ort: The Congress Center Basel, Demopod D6

Messeplatz 10, 4058 Basel, Schweiz

Url: https://intelligenthealth.ai/

