NEOS Hietzing danken Silke Kobald für langjährigen Einsatz

Katharina Kainz: „Wir danken Silke Kobald für die langjährige Zusammenarbeit und wünschen ihr beruflich wie privat alles Gute für die Zukunft.“

Wien (OTS) - Am 6. September ist Silke Kobald nach 10 Jahren als Bezirksvorsteherin von Hietzing zurückgetreten. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um Silke Kobald für die langjährige Zusammenarbeit zu danken. Auch wenn unsere Standpunkte nicht immer dieselben waren, haben die Gespräche stets auf Augenhöhe stattgefunden. Wir wünschen ihr für ihren weiteren Weg sowohl beruflich als auch privat alles Gute“, so Katharina Kainz, Klubobfrau der Hietzinger NEOS.

Nach dem überraschenden Rücktritt Silke Kobalds machen die Hietzinger NEOS Druck, dass bald eine Nachfolger:in für den Posten als Bezirksvorsteher:in gefunden wird. „Hietzing ist der schönste Bezirk Wiens. Die Amtsübergabe sollte ohne weitere Unklarheiten vonstattengehen.“ Sobald sich die Bezirks-ÖVP auf eine Nachfolge geeinigt hat, gibt es viel zu tun: Die gute, fraktionsübergreifende Arbeit für die Neugestaltung der Altgasse ist fortzusetzen, aber auch Herausforderungen wie das Großprojekt Verbindungsbahn oder die Schieflage in der Ausschussarbeit bedürfen der Aufmerksamkeit einer voll aufs Amt fokussierten Bezirksvorstehung.

„Wichtig ist, dass der seit längerem geplante Wechsel des Stellvertreters heute über die Bühne gegangen ist. Wir freuen uns, dass Marcel Höckner heute als neuer Bezirksvorsteher-Stellvertreter angelobt wurde. Als ehemaliger Klubobmann der SPÖ Hietzing haben wir in den letzten Jahren bereits gut zusammengearbeitet und wünschen ihm, so wie der neuen Klubobfrau Mayer-Egerer, viel Freude für die neuen Aufgaben“, so Kainz abschließend.

