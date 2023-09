Tolle Erfolge für Österreichs Gastgewerbe bei den „EuroSkills“ 2023 - der Europameisterschaft der Berufe in Danzig

2x Bronze und eine Medallion for Excellence gingen an die österreichische Gastronomie und Hotellerie

Wien (OTS) - Bei den diesjährigen Berufseuropameisterschaften "EuroSkills", die von 5. bis 9. September in Danzig über die Bühne gingen, haben die österreichische Gastronomie und Hotellerie wieder sehr gut abgeschnitten. Vom 5. bis 9. September traten hochtalentierte junge Fachkräfte in den verschiedensten Berufen an und sorgten für einen beeindruckenden Erfolg. Denise Gringl (Steiermark) vom Rogner Bad Blumau konnte sich in der Kategorie Hotel-RezeptionBronze sichern. Bettina Veratschnig vom Parkhotel Pörtschach (Kärnten) erkämpfte sich in der Kategorie Restaurant-Service ebenfalls Bronze. Aufgrund seiner besonderen Leistungen im Wettbewerb wurde Marco Panhölzl vom City Café Peuerbach (Oberösterreich) in der Kategorie Koch mit einer „Medallion for Excellence“ ausgezeichnet.

„Wir sind stolz auf unsere Nachwuchselite und ihre großartigen Leistungen und gratulieren den Gewinner:innen und Teilnehmenden von ganzem Herzen! Gerade durch derartige Leistungen und die Teilnahme an Wettbewerben werden junge Leute auf Ausbildungsberufe und Möglichkeiten in unserem Bereich aufmerksam gemacht und dafür begeistert“, freuen sich die Obleute der gastgewerblichen Fachverbände Mario Pulker (Gastronomie) und Hans Spreitzhofer (Hotellerie) über die Spitzenleistungen der jungen Talente. „Diese Veranstaltung zeigt, dass Berufe in den gastgewerblichen Branchen chancenreich, interessant und vielfältig sind und bestätigen den Erfolg unseres dualen Ausbildungssystems“, so die Obleute.

„Ein großer Dank gilt auch den Trainer:innen des österreichischen Teams, dem Verband der Köche Österreichs sowie allen Eltern und Lehrer:innen, die hier tatkräftig unterstützt haben“, ergänzt Gerold Royda, Bundesausbildungsleiter der gastgewerblichen Fachverbände und unterstreicht: „Die dargebotene Qualität und die Top- Platzierungen beweisen einmal mehr, dass die österreichische Lehrausbildung ein Erfolgsmodell ist und bleibt, das ständig weiterentwickelt und an den Lauf der Zeit angepasst wird. Viele Länder interessieren sich dafür, das österreichische Erfolgsmodell zu übernehmen, und die Teilnahme an Wettbewerben wie den EuroSkills trägt zur internationalen Reputation der österreichischen Lehrausbildung bei.“ Royda schließt mit ermutigenden Worten an die Teilnehmer:innen: „Euch stehen fantastische Karrieremöglichkeiten offen, denn ihr werdet gebraucht und könnt weit kommen! Danke für eure Teilnahme an diesem Wettbewerb." (PWK286/ES)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at