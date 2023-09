Frontex und Politisierung von europäischer Grenzsicherheit

Vortrag und Diskussion zu Frontex und der Politisierung von europäischer Grenzsicherheit mit dem Konfliktforscher Ulrich Schneckener (Universität Osnabrück)

im September ist Univ.-Prof. Dr. Ulrich Schneckener von der Universität Osnabrück Visiting Fellow am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) in Wien. Er ist Professor für Internationale Beziehungen sowie Friedens- und Konfliktforschung, zudem Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF).

Am IDM arbeitet er zum einen zu den Folgen des russischen Angriffskrieges für die europäische Sicherheit und zum anderen zu Fragen der Politisierung europäischer Grenzsicherheit durch Frontex-kritische NGOs. Zum ersten Thema spricht Schneckener am 12. September beim IDM-Partner GLOBSEC in Bratislava.

Zum zweiten Thema lädt das IDM alle Interessierten am Donnerstag, 21. September, 10 Uhr, zu einem Vortrag mit Diskussion mit Schneckener ein. Die Veranstaltung mit dem Titel „Push Back Frontex? Politicizing European Border Security“ wird von Malwina Talik, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IDM, moderiert und findet in englischer Sprache statt. Die Veranstaltung wird zudem live über unseren YouTube-Kanal gestreamt.

Schneckener steht zu den sicherheitspolitischen Themen für Interviews zur Verfügung.



Für Ihre Teilnahme bitten wir um Anmeldung per E-Mail an: idm @ idm.at

