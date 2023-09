ÖAAB Wien gratuliert den EuroSkills-Medaillengewinnern: „Ein Triumph für Österreichs junge Arbeitskräfte!“

Wien/Danzig – Der ÖAAB Wien gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern der diesjährigen Lehrlings-EM "EuroSkills" in Danzig.

Wien (OTS) - Österreichs junge Talente haben Österreich bestens vertreten, indem sie bei diesem herausragenden Wettbewerb insgesamt 18 Medaillen nach Hause brachten.



Landesobmann LAbg. GR Hannes Taborsky äußerte sich begeistert: „Diese hervorragenden Leistungen zeigen, welch beeindruckendes Potential in unseren jungen Arbeitskräften steckt. Sie sind nicht nur Botschafter ihrer Berufe, sondern auch Vorbilder für zukünftige Generationen. Das Engagement und die Leidenschaft, mit der unsere Lehrlinge bei den EuroSkills angetreten sind, verdienen höchsten Respekt und Anerkennung.“

Von den 44 österreichischen Startern kamen 7 aus unserer Hauptstadt Wien.

Landesgeschäftsführer Stefan Lochmahr ergänzte: „Die EuroSkills sind mehr als nur ein Wettbewerb. Sie sind ein Schaufenster für die Exzellenz und das Engagement unserer jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dass Österreich in der EuroSkills-Historie nun bei 147 Medaillen steht, darunter 63 goldene, spricht für sich. Es zeigt, dass unsere Investitionen in die berufliche Bildung Früchte tragen und wir international an der Spitze stehen.“

Nach dem beeindruckenden Abschneiden in Budapest 2018 und Graz 2021 zeigt diese dritterfolgreichste EuroSkills-Teilnahme einmal mehr, wie zentral die Lehre in der österreichischen Bildungslandschaft ist und welch Bedeutung sie für die Zukunft des Landes hat.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB Landesleitung Wien

Stefan Lochmahr

Landesgeschäftsführer

+43 1 40143-230

office @ oeaab.at

https://www.oeaab-wien.at/

Laudongasse 16, 1080 Wien