"Kurz - Der Film" lockt breites Publikum trotz schönem Wetter am Startwochenende

Wien (OTS) - Die Produzenten und Verleiher von "Kurz - Der Film" zeigen sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Eröffnungswochenendes des Dokumentarfilms in ganz Österreich. Trotz des verlockenden spätsommerlichen Wetters haben insgesamt mehr als 4.000 Besucher den Film seit seinem Kinostart am 8. September gesehen, wie von Comscore berichtet (4.067, Quelle: Comscore-Daten). Im Vergleich zu anderen Kinodokumentationen ist dies ein sehr starkes Ergebnis. So hat zum Beispiel die österreichische Kinodokumentation „Vienna Calling“ nach seiner dritten Spielwoche laut Comscore eine Gesamtbesucherzahl von 2.128.

Am Samstag, dem 9. September, verzeichnete der Film mit 1.811 Kinobesuchern seinen bisher stärksten Tag, was "Kurz - Der Film" für diesen Tag auf den sechsten Platz der Kinocharts brachte (Quelle: Comscore-Daten). Am Sonntag schaffte es der Film mit 1.656 Besuchern sogar auf Platz 4.

In Bezug auf österreichische Kinodokumentarfilme stellt dieser Start ein gutes Ergebnis dar und spiegelt das hohe Interesse des Publikums an dieser politischen Thematik wider. "Kurz - Der Film" hat bereits positive Kritiken erhalten und verspricht, einen Beitrag zur politischen Diskussion in Österreich zu leisten.

"Wir freuen uns über die Resonanz von 'Kurz - Der Film' während des Eröffnungswochenendes", sagen die Produzenten des Films. "Die Zahlen zeigen, dass es trotz des sommerlichen Wetters am Wochenende ein starkes Publikumsinteresse an dieser Geschichte gibt und wir hoffen, dass sich diese positive Tendenz in den kommenden Wochen fortsetzt.“

Für den guten Start des Films spreche auch, dass nun weitere österreichische Kinos (Krems, Horn, Wolfsberg) den Film in ihren Spielplan aufnehmen wollen und es auch bereits Anfragen aus Deutschland und Südtirol gebe, so die Prozenten und Verleiher abschließend.

Über "Kurz - Der Film“:

„Kurz - Der Film“ ist ein Dokumentarfilm, der das Leben und die politische Karriere von Sebastian Kurz, einer bedeutenden und umstrittenen politischen Figur in Österreich, beleuchtet. Der Film bietet einen tiefen Einblick in Kurz' Aufstieg und sein politisches Wirken und reflektiert die aktuellen politischen Diskussionen in Österreich.

Für Bildmaterial besuchen sie bitte: www.kurz-der-film.at



Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: presse @ pongo.film