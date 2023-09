GPF 2023: Österreichs größte Veranstaltung für Nachhaltigkeit, Klimaschutz & Unternehmertum zum 2. Mal ein voller Erfolg

Wien (OTS) - Am Freitag, den 8. September 2023 bot das GREEN PEAK FESTIVAL, Österreichs größtes Sustainability & Business Event, im zweiten Jahr in Folge mehr als 800 Teilnehmer:innen eine grüne Bühne für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Ziel des Formats ist es, eine moderne Plattform für alle Stakeholder zu schaffen und so den Austausch zu fördern mit einem Mix aus Konferenz, Paneldiskussionen, Keynotes und Networking-Sessions.

„Wir wollen mit dem GREEN Peak Festival den Dialog fördern bei dem größten Thema, das unsere Gesellschaft gerade bewegt – und das auch am meisten polarisiert. Dabei schließen wir vor allem die Unternehmen mit ein, die eine große Rolle spielen bei der Umsetzung von Klimaschutz & Nachhaltigkeit. So wollen wir wesentliche Impulse für Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft im Rahmen der „Mission Net to Zero“ liefern“, so die beiden Gründer Aleksandar und Daniel Gros.

Internationalität & Netzwerk

Ein wichtiger Aspekt der Konferenz neben dem inhaltlichen Austausch zu den großen Themen Industry, Real Estate & Construction, Mobility, Agriculture & Food, Leadership & Communication, ist auch das internationale Netzwerk. So trat auch dieses Jahr Israel wieder als Partnerland auf. Darüber hinaus konnte in diesem Jahr ein Vertreter von Masdar City in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die renommierte schwedische Stararchitektin Alexandra Hagen für das Festival gewonnen werden.

Connecting Sustainability & Business: Networking for Collaborations

Netzwerken im Fokus: Das GREEN PEAK FESTIVAL setzt neue Maßstäbe. Als interdisziplinärer Treffpunkt boten die zahlreichen Bühnen und unterschiedlichsten Orte des MQ (Arena21, Libelle und Ovalhalle) Raum für Wissenstransfer, praxisorientierten Austausch und Ideenfindung. Auf die Qualität beim Networking legen die beiden Gründer Aleksandar und Daniel Gros besonderen Wert. „Wir haben es bewusst vermieden, eine Massenveranstaltung zu sein. Letztes Jahr hatten wir 600 Gäste, dieses Jahr waren es über 800 – wobei die öffentlich verfügbaren Tickets begrenzt waren. Uns geht es vor allem darum, unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, die richtigen Kontakte zu knüpfen, Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zusammenzubringen, um so echte Kooperationen für mehr Nachhaltigkeit zu fördern“, so die beiden Gründer, Aleksandar und Daniel Gros.

Am Vorabend des Festivals luden die Veranstalter ausgewählte Gäste (u.a. Partner:innen und Speaker:innen) aus Wirtschaft und Politik zu einer exklusiven Abendveranstaltung ins Café Leopold ein, die den Auftakt zur Konferenz markierte.

Hochkarätige Partner-Unternehmer:innen

Namhafte Unternehmen und Organisationen, darunter AGRANA als Gründungspartner des GREEN PEAK FESTIVAL, Bird, Café + Co, Greiner, IBM, Raiffeisenbank International, TPA Group, UBM Development, Verbund, AKELA Attorneys at Law, das Ban-ki-moon Center, Austria Wirtschaftsservice, BSH advisors sowie die Israelische Botschaft Wien, zählten in diesem Jahr zu den Partner:innen. Zu den Speaker:innen zählten Persönlichkeiten wie u.a. der ehemalige deutsche Umweltminister Jürgen Trittin, Norbert Harringer CTO bei Agrana, Bundesminister Martin Kocher, Hamead Ahrary Direktor Wasserstoff bei Verbund, die Nachhaltigkeitsexpertin der ÖBB Cornelia Walch, der CEO von UBM Thomas Winkler, die CEO der Siemens Stiftung Nina Smidt sowie der ehemalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und der Direktor der Nachhaltigkeitsabteilung von Masdar City Francisco Jose Galan. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals war die Verleihung des Green Peak Awards, der wieder in Zusammenarbeit mit dem Austria Wirtschaftsservice an die innovativsten Green Start-ups vergeben wurde.

Outlook 2024

Im September 2024 kehrt das GREEN PEAK FESTIVAL in dritter Runde zurück, mit einer noch stärkeren internationalen Ausrichtung. Auch nächstes Jahr dürfen Gäste eine Nachhaltigkeitsplattform mit zukunftstreibenden Impulsen erwarten. Im Jahr 2024 wird der Schwerpunkt weiter auf dem Networking liegen, um die wachsende globale Gemeinschaft der Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsakteur:innen weiter zu stärken.

