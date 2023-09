SPÖ-Babler zum Kindergarten-Start: Wo die SPÖ stärkste Kraft ist, ist der Kindergarten kostenlos!

In Wien, dem Burgenland und seit dem aktuellen Kindergartenjahr auch in Kärnten sind Kindergärten gratis – SPÖ will ganztägigen Gratis-Kindergarten mit Rechtsanspruch in ganz Österreich

Wien (OTS/SK) - In allen SPÖ-geführten Bundesländern – in Wien, im Burgenland und seit dem aktuellen Kindergartenjahr auch in Kärnten – ist der Kindergarten für alle Kinder gratis. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler betont am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „SPÖ wählen wirkt. Wo wir stärkste Kraft sind, ist der Kindergarten kostenlos!“ In Kärnten etwa sparen sich Eltern dadurch zwischen 1.300 und 4.000 Euro (für einen Halb- bzw. Ganztagsplatz) im Jahr – „gerade in Zeiten der Rekordinflation eine wichtige Maßnahme für Familien“, so Babler. „Wir müssen Kindern überall in Österreich einen gratis Kindergartenplatz garantieren. Zu einem guten Leben für jedes Kind gehören auch die gleichen Chancen auf Bildung – unabhängig vom Einkommen der Eltern.“ ****

Wien, das Burgenland und Kärnten sind mit den beitragsfreien Kindergärten Vorreiter in Sachen gerechte Kinderbildung. „Das ist wichtig für die Kinder, die die beste Bildung von Anfang an verdient haben, und wichtig für die Eltern, um Beruf und Familie vereinbaren zu können“, so der SPÖ-Chef. Bundesländer mit ÖVP-Regierung lassen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder zahlen – „und investieren trotzdem zu wenig in die Kinderbetreuung“, so Babler.

Die SPÖ kämpft für einen ganztägigen Gratis-Kindergarten in ganz Österreich – mit weniger Schließtagen, längeren Öffnungszeiten und kleineren Gruppen. Dazu wollen wir eine Personaloffensive und eine bessere Entlohnung der Elementarpädagog*innen, um diesen Beruf für mehr Menschen attraktiver zu machen. Um einen Rechtsanspruch für Kinder und ihre Eltern auf einen gratis Kindergartenplatz zu ermöglichen, muss im Rahmen der Finanzausgleichsverhandlungen mehr Geld für die Länder und Gemeinden herausschauen. (Schluss) bj/ls

