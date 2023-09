ÖAMTC ePower etabliert flächendeckend kWh-Tarife für E-Autofahrer:innen

Abrechnung nach tatsächlich geladener Strommenge – im gesamten ePower Lade- und Partnernetz mit österreichweit über 14.000 Ladepunkten

Wien (OTS) - Ab 12. September laden Elektro-Autofahrer:innen im ÖAMTC ePower-Netz in ganz Österreich zu mengenbasierten Tarifen – abgerechnet wird fortan ausschließlich nach effektiv geladenen Kilowattstunden. "Als wir 2020 damit begonnen haben, an ÖAMTC-Standorten eigene Ladestationen zu errichten, wollten wir mit gutem Beispiel vorangehen und haben von Anfang an transparente Ladetarife nach kWh angeboten", erläutert Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. "Daher freuen wir uns sehr, ÖAMTC ePower Nutzer:innen die verbrauchsbasierte Ladevariante jetzt im gesamten Lade- und Partnernetz ermöglichen zu können."

Die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur, die ÖAMTC ePower Nutzer:innen zur Verfügung steht, umfasst nach den jüngsten Netzerweiterungen schon mehr als 14.000 Ladepunkte (AC und DC) – das entspricht über 70 Prozent der österreichweiten E-Ladeinfrastruktur. Elektroauto-Besitzer:innen laden ihre Fahrzeuge zu fairen und transparenten Kilowattstunden-Tarifen, abgerechnet wird nach entnommener Energiemenge anstatt nach Ladezeit.

Zusätzlich senkt der ÖAMTC seine ePower-Ladetarife ab 12. September – für E-Autofahrer:innen wird das Aufladen im ePower Lade- und Partnernetz damit noch günstiger.

Zwtl.: Österreichweiter Ausbau der E-Ladeinfrastruktur – mit starken Partnern

Der ÖAMTC erweitert kontinuierlich sein Lade- und Partnernetz, großes Augenmerk liegt dabei auf Schnellladestationen: "Ein Umstieg auf Elektromobilität kann langfristig nur dann gelingen, wenn ausreichend Ladeinfrastruktur und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Daher treiben wir den Ausbau von ÖAMTC ePower ständig voran, errichten laufend weitere Ladestationen an unseren eigenen Standorten sowie auf B2B-Ebene gemeinsam mit anderen Organisationen und schließen neue Roaming-Partnerschaften im Sinne einer flächendeckenden und niederschwelligen Versorgung für E-Driver", erläutert Ernst Kloboucnik.



Zwtl.: Einfacher Zugang und Überblick via ÖAMTC ePower-App

Die kostenlose ÖAMTC ePower-App (für iOS und Android) ermöglicht den Zugang zum österreichweiten Lade- und Partnernetz: Sie bietet eine Ladestart- und Stoppfunktion, eine interaktive Karte (mit Ladestationen und freien Ladepunkten in der Nähe) sowie eine Übersicht aller Ladevorgänge, aktueller Kosten und Rechnungen. Bei Bedarf kann ergänzend dazu eine ÖAMTC ePower-Ladekarte angefordert werden (z. B. am Stützpunkt).

Alle Infos rund um ÖAMTC ePower und die neuen kWh-basierten Ladetarife gibt es unter www.oeamtc.at/epower.

Zwtl.: ÖAMTC auf den Wiener Elektro Tagen 2023

Als größtem Mobilitätsclub des Landes ist es dem ÖAMTC ein zentrales Anliegen, den Mobilitätswandel aktiv mitzugestalten. Die Vielfalt und Kompetenz des Clubs wird auch auf den Wiener Elektro Tagen 2023 sichtbar: Von 13. bis 17. September präsentiert der ÖAMTC seine Expertise, Services und Innovationen. Von automatisiert konduktiven Ladeverfahren, ÖAMTC ePower und kWh-basiertem Laden über Wallboxen mitsamt neuen Installationsmöglichkeiten bis hin zur neuen ÖAMTC ePrämie für E-Auto-Besitzer:innen. All das und weitere Premieren präsentieren Expert:innen des ÖAMTC auf den Elektro Tagen am Wiener Rathausplatz und stehen für fachliche Gespräche sowie persönliche Beratung zur Verfügung.

Aviso an die Redaktionen: Fotos zur Aussendung stehen unter www.oeamtc.at/presse zum Download zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC | Öffentlichkeitsarbeit

T +43 (0)1 711 99 21218

kommunikation @ oeamtc.at

https://www.oeamtc.at