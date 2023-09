Erfolgreicher ORF-Kultursommer für alle: 4,815 Millionen TV-Seher:innen nutzten Angebot

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Publikumszuspruch bestärkt uns, clientorientierte Unternehmensstrategie ‚ORF FÜR ALLE‘ weiterzuentwickeln“

Wien (OTS) - Einen opulenten und abwechslungsreichen ORF-Kultursommer für alle Menschen in Österreich versprach ORF-Generaldirektor Roland Weißmann im Juni zum Auftakt der heimischen Festivalsaison. „Der Erfolg unseres rund 500 Stunden Programm umfassenden multimedialen Kulturangebots kann sich mehr als sehen lassen“, zeigt sich der ORF-Chef nun erfreut über die Reichweite des Schwerpunkts. „Allein im Fernsehen hat der ORF-Kultursommer mit einer Vielzahl an Highlights von heimischen Konzert- und Musiktheaterbühnen zwischen Bodensee und Neusiedler See sowie einem umfangreichen Rahmenprogramm insgesamt fast 4,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Das entspricht 64 Prozent der heimischen Bevölkerung und bedeutet erneut eine Steigerung zum Vorjahr von 174.000 Menschen mehr, die dank des breitgefächerten öffentlich-rechtlichen Angebots des ORF in Kontakt mit Kultur gekommen sind. Dieser hohe Publikumszuspruch bestärkt uns darin, die clientorientierte Unternehmensstrategie ‚ORF FÜR ALLE‘ in sämtlichen Programmbereichen konsequent umzusetzen und weiterzuentwickeln. Dies ist aber nur mit verlässlichen Partnern und einem engagierten Team möglich, das an einem Strang zieht. Dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken“, so Weißmann.

Zugang mit ORF-Ticket zu einer Fülle an kulturellen Höhepunkten direkt in heimischen Wohnzimmern

Der ORF-Kultursommer 2023 brachte mit den TV-Sendern ORF 2, ORF III und 3sat, den ORF-Radios – allen voran Ö1 –, den neun Landesstudios sowie dem ORF.at-Netzwerk neben umfassender aktueller Kulturberichterstattung eine Fülle an kulturellen Höhepunkten zwischen Klassik und Pop aus ganz Österreich direkt in die heimischen Wohnzimmer: So konnte das Publikum mit dem ORF-Zugang und damit mit nur einem Ticket u. a. die Sommernachtsgala, die Festival-Eröffnung und ein Rudolf-Buchbinder-Konzert aus Grafenegg genießen, von den Salzburger Festspielen u. a. die Opern „Macbeth“, „Le nozze di Figaro“, „Falstaff“ und „The Greek Passion“ sowie Konzerte der Wiener Philharmoniker mit Christan Thielemann oder Riccardo Muti, Auftritte des Mozarteumorchesters unter Roberto González-Monjas oder des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, dirigiert von Elim Chan. Aus Bregenz stand u. a. die Hausoper „Ernani“ auf dem Spielplan, von der Styriarte Beethovens „Eroica“, von der Oper im Steinbruch St. Margarethen „Carmen“, von der Sommerarena Baden der Operettenklassiker „Frühjahrsparade“, weiters Klassik in den Alpen aus Kitzbühel, das Salzkammergut Festival Gmunden mit den „Klassikstars am Traunsee“, eine halbszenische „Carmen“ von der Schloßbergbühne Kasematten in Graz, „Don Carlo“ von der operklosterneuburg oder Ferdinand Raimunds Zauberspiel „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ von den Schloss-Spielen Kobersdorf.

Außerdem konnte das Publikum bei Events wie dem Ingeborg-Bachmann-Preis, „Kabarett unter Sternen“, dem Brass-Festival Woodstock der Blasmusik, dem 40. Wiener Donauinselfest, dem musikalischen Prater-Picknick der Wiener Symphoniker, dem Schulschlusskonzert mit Hubert von Goisern aus Salzburg, einem Open-Air von „Gert Steinbäcker & Friends“ aus Purkersdorf oder dem Festkonzert zur Eröffnung des neu gestalteten Domplatzes in St. Pölten mit dem Tonkünstler-Orchester NÖ & Friends wie Ina Regen oder Nikolaus Habjan dabei sein.

Das TV-Angebot via ORF 2, ORF III und ORF/3sat verfolgten insgesamt 4,815 Millionen Zuschauerinnern und Zuschauer (weitester Seherkreis), das entspricht 64 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+. Allein die Sendungen von den Salzburger Festspielen verzeichneten 2,037 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 27 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12 +. Die Bregenzer Festspiele mit u. a. der neuen Hausoper „Ernani“ sahen 1,063 Millionen (weitester Seherkreis) oder 14 Prozent der TV-Bevölkerung.

35 Konzerte als internationale Radio-Übernahmen

Von Glatt & Verkehrt über den Carinthischen Sommer, das internationale Jazzfest Saalfelden oder die Styriarte bis zu den Salzburger und den Bregenzer Festspielen erstreckte sich das Ö1-Konzert-Repertoire im heurigen Kultursommer. Neben umfangreicher aktueller Berichterstattung präsentierte Ö1 insgesamt 16 Konzerte und Opern aus Salzburg – darunter auch einen Auftritt des RSO Wien –, sechs davon live. Insgesamt sendete Ö1 rund 160 Konzerte von 30 heimischen Festivals, das entspricht mehr als 300 Stunden Programm der unterschiedlichsten musikalischen Richtungen (von Alter Musik über Klassik bis zu Zeitgenössischem, Jazz und Weltmusik). Via EBU wurden diesen Sommer 35 von Ö1 produzierte Konzerte und Opern von weltweit 35 Stationen – u. a. auch in Australien, China und Japan – übernommen und insgesamt bisher 115-mal in 16 Ländern gespielt. Spitzenreiter bei den Übertragungen sind aus Salzburg die Oper „Le nozze di Figaro“ (16 Übernahmen), „I Capuleti e i Montecchi“ (16 Übernahmen) und das Konzert der Wiener Philharmoniker unter Riccardo Muti (13 Übernahmen) sowie von der Schubertiade Schwarzenberg das Konzert mit dem Pavel Haas Quartett (17 Übernahmen). Weiters wurden folgende Produktionen mehrfach übernommen: aus Bregenz die Oper „Ernani“ und von der Styriarte u. a. ein Konzert mit dem Zefiro Baroque Orchestra.

ORF-Kultursommer online und im TELETEXT stark genutzt

Das ORF.at-Netzwerk widmete sich auf zahlreichen Channels dem Kulturgeschehen des Sommers, auf ORF TOPOS u. a. mit multimedialen Specials zu den Highlights Salzburger Festspiele, ImPulsTanz-Festival sowie dem einmalig stattfindenden „Hoch Kultur Festival“ in Osttirol, und auf vorarlberg.ORF.at zu den Bregenzer Festspielen. Insgesamt verzeichnete die Kulturberichterstattung im ORF.at-Netzwerk in den Monaten Juli und August 9,6 Mio. Page-Impressions (interne Statistik).

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote von TV-Übertragungen und -Sendungen des Kultursommers 2023 auf der ORF-TVthek und weiteren Seiten des ORF.at-Netzwerks erreichten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) von Mitte Juni bis 10. September 2023 in Österreich 0,8 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 1,7 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) sowie ein Gesamtnutzungsvolumen von 22,3 Millionen Minuten.

Das ORF-Publikum nutze auch die ausführlichen Infos des ORF TELETEXT (Topstories, Magazin „Kultur und Show“, Seite 415 mit Programmen zu Salzburger und Bregenzer Festspielen) über den heurigen Kultursommer.

