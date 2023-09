Ausstellung „Forscher Ami Boué“ im Bezirksmuseum 4

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) wird bis Mittwoch, 22. November, eine lehrreiche Sonder-Ausstellung gezeigt, die den Titel „Ami Boué (1794 – 1881) Naturforscher – Kosmopolit – Wahl-Wiedener“ trägt. Auf zahlreichen Tafeln mit Texten, Fotografien und Dokumenten berichtet die Schau über das Leben und Wirken des Gelehrten Ami Boué. Dazu erklärt der ehrenamtliche Museumsleiter, Philipp Maurer: „Der Mediziner und Geologe Ami Boué, der von 1835 bis zu seinem Tod 1881 in Wien-Wieden lebte, berichtete als einer der ersten Reisenden in seinem vierbändigen Werk ‚Die europäische Türkei‘ über die Geographie, Geschichte und Wirtschaft der Völker des Balkans“. Die Ausstellung ist jeweils Dienstag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (16.30 bis 18.30 Uhr) geöffnet. Der Zutritt ist frei. An Feiertagen und schulfreien Tagen bleiben die Räumlichkeiten geschlossen. Erteilung von Auskünften: Telefon 581 24 72 bzw. E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Vortrag von Bezirkshistoriker Philipp Maurer am 13.9.

Angelika Ende und Johannes Seidl haben eine beeindruckende Dokumentation zusammengestellt. Mehrere Vorträge ergänzen die Schau. Nächster Termin: Am Mittwoch, 13. September, referiert Museumsdirektor Philipp Maurer ab 18.30 Uhr über die Thematik „Wien und die Wieden zur Zeit Ami Boués“. Rückblicke auf die Wiener Stadtgeschichte und auf die Historie der Wieden rundet der Professor mit Erläuterungen über Entwicklungen in Medizin und Wissenschaft im 19. Jahrhundert ab. Der Eintritt ist kostenlos. Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

