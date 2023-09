TERMINAVISO Pressekonferenz: 18.09.2023: Alzheimer - vom Schicksal zur behandelbaren Erkrankung

Wir machen aufmerksam.

Wien/Niederösterreich (OTS) - Anlässlich des Welt-Alzheimertages laden ADvantage Therapeutics und der Verein Alzheimer Austria zum Pressefrühstück.

Neue, wirksame Antikörper stehen in der Behandlung von Alzheimer nach den USA nun auch in Europa vor ihrer Zulassung. Der Neurologe und Demenzexperte Prim. Dr. Andreas Winkler wird zu den aktuellen Innovationen in der Diagnostik und Therapie sprechen.

Univ.-Doz. Dr. Achim Schneeberger wird den Start von Advance, eine Alzheimer-Studie mit AD04® verlautbaren und über die positiven Ergebnisse einer früheren Studie informieren.

Die Pressekonferenz soll zugleich Auftakt für einen offenen Dialog zur Entstigmatisierung von Alzheimer sein, wie Mag. Antonia Croy, erläutern wird.

Ihre GesprächspartnerInnen:

Univ.-Doz. Dr. Achim Schneeberger, Ärztlicher Leiter ADvantage Therapeutics

Prim. Dr. Andreas Winkler, MSc, Ärztlicher Leiter Institut Neuromed/Vizepräsident Alzheimer Austria

Mag. Antonia Croy, Präsidentin Verein Alzheimer Austria



MedienvertreterInnen und Interessierte sind herzlich eingeladen!

Datum: 18.09.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Löwelzimmer, EG

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Um Anmeldung bis 13.09. wird gebeten:

Media & Event Agency Vesely

Dr. Sonja Vesely

+43664/548 14 42

sonja.vesely @ mediaagency.at