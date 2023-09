Casinos Austria startet „Unser Einsatz für Österreich“

Mit der neuen Initiative hebt Casinos Austria sein gesellschaftspolitisches Engagement in und für Österreich auf eine neue Stufe.

Wien (OTS) - Seit Anfang September unterstützen alle zwölf österreichischen Casinos jeweils drei in der Region verankerte humanitäre Organisationen. Durch die 36 neuen Partnerschaften entstehen 108 zusätzliche soziale Aktivitäten pro Jahr

Seit der Unternehmensgründung vor 55 Jahren unterstützt Casinos Austria gesellschaftspolitisch relevante Projekte, Institutionen und Initiativen. Aus derselben inneren Überzeugung heraus geht das Unternehmen in seinem humanitären Engagement in und für Österreich nun noch einen entscheidenden Schritt weiter. In die Anfang September begonnene Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ sind alle zwölf Betriebe von Casinos Austria eingebunden. Die Casinos, als touristische Leitbetriebe schon bisher für regionale Wertschöpfung weit über der eigenen Umsatzleistung verantwortlich, fungieren künftig auch als soziale Impulsgeber in ihrer Region.

Die Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ legt den Fokus auf soziale Projekte im direkten Umfeld der zwölf Casino Standorte. Alle Casinos sind nun Partner von jeweils drei Organisationen, wobei die Unterstützung auf drei Säulen beruht: ein Sponsoring, ein Casino on Tour, durch das Spendeneinnahmen lukriert werden, sowie ein Corporate Volunteering Einsatz von Mitarbeiter:innen des jeweiligen Casinos. Dadurch ergeben sich österreichweit 108 zusätzliche Aktivitäten pro Jahr zugunsten der Menschen und der Gesellschaft in den Regionen. Zusätzlich deswegen, weil bestehende Sponsorships davon unberührt bleiben und fortgeführt werden.

Mitarbeiter:innen tragen soziales Engagement mit

In der neuen Initiative sieht auch Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart einen bedeutenden Schritt: „In Österreich kümmern sich viele Organisationen um Menschen, die Hilfe in unterschiedlichsten Lebenssituationen benötigen. Auch das gehört zu den Dingen, die das Land liebens- und lebenswert machen. Bei Casinos Austria sehen wir uns als verlässlicher und starker Partner der österreichischen Gesellschaft. Diese Verantwortung leben wir seit 55 Jahren aus voller Überzeugung, mit unserer neuen Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ tun wir dies nun stärker als jemals zuvor. Unsere Unterstützung kommt 36 Organisationen zugute, die eine wichtige gesellschaftliche Funktion ausüben, aber mit geringen Ressourcen auskommen müssen. Eine zentrale Rolle haben dabei auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie tragen das soziale Engagement mit und erfüllen es mit Leben.“

Den neuen Partnerorganisationen – darunter Krebshilfevereine, integrative Projekte und Frauenhäuser – ist bei aller Unterschiedlichkeit etwas gemeinsam: Sie leisten einen gesellschaftspolitisch relevanten und unverzichtbaren Beitrag für ihre Region und müssen meist mit geringen finanziellen Mitteln und wenigen, oft ehrenamtlichen, Mitarbeiter:innen auskommen. Dank der Partnerschaft mit Casinos Austria sollen sie dabei künftig einen deutlich größeren Handlungsspielraum bekommen.

Seit 2022 vereint die Casinos Austria Gruppe ihre vielfältigen Aktivitäten hinsichtlich Verantwortung unter der thematischen Klammer playsponsible. Als neues starkes Element von Verantwortung in der Unternehmensgruppe ist nun auch die Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ in playsponsible eingebettet.

Weitere Informationen unter unsereinsatz.casinos.at.

Sujet zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/unser-einsatz-fuer-oesterreich

