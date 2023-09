Lang leben die Möbel - Ikea und Climate Lab vereinbaren Kooperation

Climate Lab und Ikea haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart, damit Möbel länger - und öfter - leben

Wien (OTS) - Klima- und ressourcenschonende, aber zugleich auch leistbare Möbel und Einrichtungsgegenstände und das möglichst schnell. Das möchte Ikea als neuer Climate Lab Partner mit Projekten im Einrichtungsbereich erreichen. Ob Matratzen, Textilien, Möbel oder Elektrogeräte, überall bietet sich großes Potential, mit zirkulären Geschäftsmodellen Rohstoffe, Energie und Emissionen einzusparen.

“Ikea ist der ideale Partner, um mit innovativen Projekten im Möbelhandel neue, nachhaltige Pfade zu beschreiten. Gerade die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft bietet viele Gelegenheiten“, ist auch Gebhard Ottacher, Geschäftsführer des Climate Lab, überzeugt.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht, einen funktionierenden Kreislauf für ganze Produktgruppen zu etablieren. Dazu braucht es viele Stakeholder aus vielen unterschiedlichen Sektoren. Von den Rohstoffproduzenten über die Herstellung, den Handel bis hin zur Sammlung und Entsorgung oder besser gesagt Wiederaufbereitung - denn in Zukunft sollen ja möglichst wenig Güter auf der Müllhalde landen - müssen viele Akteure an einem Strang ziehen. Behörden müssen die passenden Rahmenbedingungen schaffen und die Forschung sollte natürlich ebenfalls eingebunden sein.

“In den kommenden Jahren wird sich in der Einrichtungsbranche viel verändern. Das Team des Climate Lab schafft es, alle Sektoren und Stakeholder an einen Tisch zu holen. Daher wollen wir mit der Kooperation für gemeinsame Projekte auf unserem Weg zur Klimaneutralität nicht nur einen, sondern gleich 2 Gänge hochschalten.“ freut sich Florian Thalheimer, Country Sustainability Manager von IKEA Österreich.

Im Climate Lab gelingt es, innerhalb weniger Monate vom Kick-off über die Problemanalyse zu einem Ergebnis mit konkreten Handlungsoptionen zu gelangen, die auch von einer breiten Allianz aus Vertreter:innen aller Sektoren mitgetragen werden. Nur so ist es möglich, rasch von der Idee in die großindustrielle Umsetzung zu kommen. Das ist dringend nötig, haben doch die Klima-bedingten Wetterkapriolen in diesem Sommer erneut gezeigt, dass die Zeit drängt.

Ikea setzt mit dem gemeinsamen Projekt mit Climate Lab einen weiteren Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige und schnelle Transformation in der Einrichtungsbranche.

