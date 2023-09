Erdbeben in Marokko – Österreichisches Rotes Kreuz bereit zur Hilfe bei Wasseraufbereitung

Mehr als 2.100 Tote in Bebenregion – Suche nach Vermissten läuft. ÖRK-Generalsekretär Opriesnig: „Können WASH-Teams entsenden!“

Wien (OTS) - Am Freitag wurde in Marokko die Region um Marrakesch von einem schweren Erdbeben erschüttert. Bei den Erdstößen der Stärke 6,8 stürzten zahlreiche Gebäude ein, mehr als 2.100 Menschen verloren ihr Leben, Hunderte weitere werden noch vermisst. Die Suche nach weiteren Opfern gestaltet sich schwierig, weil auch die Infrastruktur in der Region schwer beschädigt ist, viele Orte wegen Erdrutschen auf den Zufahrtsstraßen noch nicht erreicht werden können.

Österreichisches Rotes Kreuz zur WASH-Unterstützung bereit

Der Bedarf an Hilfsgütern in der Bebenregion im Atlasgebirge ist groß. Der Marokkanische Rote Halbmond erklärt, dass es an Unterkünften, Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser fehlt. Das Österreichische Rote Kreuz steht im Bedarfsfall mit WASH-Tools („Water, Sanitation and Hygiene Promotion“) zur Verfügung, sollte Unterstützung angefordert werden. „Trinkwasser und saubere Hygienebedingungen zählen zu den Grundbedürfnissen der betroffenen Menschen“, erklärt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Marokkanischen Roten Halbmond und sind bereit zu helfen, wenn unsere Unterstützung angefordert wird.“

Warnung vor Reisen ins Bebengebiet

Die Marokkanische Regierung hat bisher die Unterstützungsangebote von Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angenommen. Ein Hilfsansuchen an Österreich steht noch aus. Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig warnt einmal mehr Menschen in Österreich davor, ins Bebengebiet zur reisen, um selbst zu helfen: „Die Gefahr ist zu groß, und Menschen von außen, die untergebracht und verköstigt werden müssen, stellen eine zusätzliche Belastung für Hilfsorganisationen dar.“

