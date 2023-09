Neues Buch von „Plagiatsjäger“ Stefan Weber in der Edition Atelier mit neuem Plagiatsfall: Diplomarbeit des ÖBB-Vorstands Matthä

Buch „Auf ‚Plagiatsjagd‘. Eine Streitschrift“ erscheint am 12.09.23 – Podiumsdiskussion am 18.10.23 in Wien

Das Problem der mangelnden Bewusstseinsbildung beginnt bei den Verantwortlichen, nicht bei den Studierenden Stefan Weber 1/3

Obwohl jeder Akteur im Hochschulwesen weiß, wie drückend das Problem ist, haben die Rektoren folgender Universitäten bislang eine nähere Beschäftigung mit der Thematik abgesagt: Universität Wien, TU Wien, Universität Innsbruck, Universität Klagenfurt und Universität Salzburg. Stefan Weber 2/3

Dies ist nicht nur ein Buch über das Plagiatsunwesen und sonstige Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis, sondern auch ein Appell für eine tiefgreifende Reform der Universitäten. Peter Hilpold, Universität Innsbruck 3/3

Wien (OTS) - Der Salzburger Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber schildert in seinem im Verlag Edition Atelier erscheinenden Buch „Auf ‚Plagiatsjagd‘. Eine Streitschrift“ 20 Jahre Kampf gegen Plagiate an österreichischen Hochschulen. Auf 216 Seiten versammelt er nicht nur seine „16 spektakulärsten Plagiatsfälle“, sondern stellt auch einen „18-Punkte-Maßnahmenkatalog“ für eine verbesserte Universität und Wissenschaft vor. Kapitel zu ChatGPT, Fake Conferences und Titelmühlen finden sich ebenfalls im Buch.

Weber beschreibt, wie er seit Jahren vergeblich versucht, Forschung zu guter wissenschaftlicher Praxis und Plagiaten an einer österreichischen Universität zu etablieren. Das Problem der mangelnden Bewusstseinsbildung beginnt bei den Verantwortlichen, nicht bei den Studierenden , ist Weber mittlerweile überzeugt: Obwohl jeder Akteur im Hochschulwesen weiß, wie drückend das Problem ist, haben die Rektoren folgender Universitäten bislang eine nähere Beschäftigung mit der Thematik abgesagt: Universität Wien, TU Wien, Universität Innsbruck, Universität Klagenfurt und Universität Salzburg.

Webers neuer Fall ist die 2002 an der FH Wien angenommene Diplomarbeit von ÖBB-Vorstand Andreas Matthä zu Mitarbeiterbeurteilungen in den ÖBB. Weber hat in dem Werk 60 Plagiate von ungenannten Internet-Quellen entdeckt. In einem 63-seitigen Gutachten, das parallel zum Buch in seinem Blog unter https://plagiatsgutachten.com/blog/diplomarbeit-oebb-matthae publiziert werden wird, spricht er von „Täuschungsabsicht“.

Der Europarechtler Peter Hilpold von der Universität Innsbruck, der das Vorwort zum Buch verfasst hat, schreibt: Dies ist nicht nur ein Buch über das Plagiatsunwesen und sonstige Verstöße gegen die gute wissenschaftliche Praxis, sondern auch ein Appell für eine tiefgreifende Reform der Universitäten.

Zum Buch:

Stefan Weber, „Auf ‚Plagiatsjagd‘. Eine Streitschrift“, Edition Atelier, 216 Seiten, EUR 20.-Erscheinungsdatum: 12.09.2023

Termin-Aviso:

Buchpräsentation „Auf ‚Plagiatsjagd‘. Eine Streitschrift“

Mittwoch, 18.10.23, 19 Uhr

Buchhandlung Thalia Wien-Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Es diskutieren:

Dr. sc. ETH Sabrina Dorn, Ökonomin und Bildungsaktivistin (Moderation)

Michael Fleischhacker, Journalist und Fernsehmoderator

MMag. Aga Trnka-Kwiecinski, Publizistin und Kommunikationswissenschafterin

Privatdozent Dr. Stefan Weber, Autor, Kommunikationswissenschaftler

Rückfragen & Kontakt:

Bernadette Lietzow

Edition Atelier

Presse & Veranstaltungen

Nußdorfer Straße 62/2

1090 Wien, Österreich

+43 1/9073410

bernadette.lietzow @ editionatelier.at

www.editionatelier.at