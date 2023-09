Aviso: Eröffnung des 1. Wiener eTaxi-Standplatzes - 13.09.

Technologiesprung für Taxibranche

Wien (OTS) - Mit der Inbetriebnahme der neuen Elektro-Taxistandplätze wird der Grundstein zur Ausrollung des Projekts eTaxi Austria gelegt, das richtungsweisend für die gesamte Taxibranche ist. Der erste mit Matrix Charging ausgerüstete Taxistandplatz (automatisiertes Laden) in Wien wird in der Vorgartenstraße am 13. September um 13 Uhr feierlich eröffnet. Dazu laden wir Fotografen und Medienvertreter herzlich ein.

Wann: Mittwoch, 13. September um 13 Uhr

Wo: Vorgartenstraße bei Olympiaplatz (gegenüber Stadioncenter)

Eröffnet wird der mit der neuen Technologie ausgestattete Taxi-Standplatz von:

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien

Peter Hanke, Finanz- und Wirtschaftsstadtrat

Herbert Kasser, Generalsekretär im Bundesministerium für Klimaschutz

Michael Strebl, Geschäftsführer Wien Energie

Bernd Vogl, Geschäftsführer Klima- & Energiefonds

Hermann Stockinger, Gründer & Geschäftsführer Easelink

