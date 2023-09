SPÖ-Baurecht/Laschan: Gemeinsam in die Zukunft der Äußeren Mariahilfer Straße – Start der Grätzl-Befragung vor Neugestaltung

Wien (OTS/SPW-K) - In Rudolfsheim-Fünfhaus tut sich viel: Die Äußere Mariahilfer Straße soll zu einem lebenswerten und klimafreundlichen Ort werden. Für den Bezirk ist die Meinung der Anwohner*innen, Wirtschaftstreibenden und Gastronom*innen im Grätzl von großer Bedeutung. Ab sofort können sie online oder per Post ihre Anliegen und Präferenzen äußern. Die Teilnahmemöglichkeit besteht bis zum 30. September 2023.

Rudolfsheim-Fünfhaus steht vor einem bedeutenden Schritt in die Zukunft mit der Umgestaltung der etwa 1,9 Kilometer langen Äußeren Mariahilfer Straße. Dieser bisher wenig einladende Straßenzug soll modernisiert und in einen attraktiven, klimafreundlichen und sicheren Ort verwandelt werden. "In den letzten Jahren wurden verschiedene Varianten zur Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße vorgeschlagen und diskutiert, aber keine davon umgesetzt. Viele Bürger*innen des 15. Bezirks haben sich bereits im Rahmen verschiedener Beteiligungsprozesse eingebracht. Für dieses Engagement möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Mir als Bezirksvorsteher ist es vor Beginn eines Umgestaltungsprozesses besonders wichtig, die konkreten Präferenzen der Menschen aus dem Grätzl einzuholen und gemeinsam eine zukunftsfähige 'Äußere Mahü' zu gestalten", sagt Dietmar Baurecht, Bezirksvorsteher des 15. Bezirks.



Die Äußere Mariahilfer Straße wird aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Durch die Neugestaltung soll sie im Rahmen moderner und zukunftsfähiger Stadtplanung aufwachen. Klar ist, dass die freie und sichere Fahrt für öffentliche Verkehrsmittel, ausreichend Platz für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen sowie attraktive, begrünte und kühle Plätze für die Anwohner*innen gesichert sind, denn das sind die Grundpfeiler einer modernen Stadt. Das Mehr an Lebens- und Aufenthaltsqualität stellt außerdem eine Win-Win-Situation dar, da auch die Kund*innen der ansässigen Wirtschafts- und Gastronomiebetriebe davon profitieren. "Uns ist es wichtig, vor allem die Anwohner*innen einzubeziehen. Ihr unmittelbarer Lebensraum soll nach ihren Vorstellungen und Ideen umfassend verbessert werden. Am Ende, davon bin ich zutiefst überzeugt, profitieren alle von den Attraktivierungsmaßnahmen - zuvorderst die Menschen im Bezirk, die Wirtschaftstreibenden, die Künstler*innen und Kulturvereine und letztlich auch alle Besucher*innen von Rudolfsheim-Fünfhaus, die bei uns im Bezirk ebenfalls eine gute Zeit verbringen möchten", betont Gemeinderätin Claudia Laschan.



Doppelt zukunftsfähig: Frische Wasserrohre für das Grätzl. Ein zusätzlicher Anstoß für die Neugestaltung sind notwendige Infrastrukturmaßnahmen rund um die Äußere Mariahilfer Straße. Um die Versorgung mit erfrischendem Hochquellwasser zu gewährleisten, müssen die Rohrleitungen erneuert werden. Statt doppelter Baustellenbelastung werden die Arbeiten geschickt kombiniert. "Durch dieses Vorgehen sorgen wir für eine zeitlich überschaubare Umsetzung und erledigen sozusagen zwei Aufgaben auf einmal: Wir sichern die Versorgung des Grätzls mit frischem Hochquellwasser und gestalten gleichzeitig eine attraktive Umgebung im Herzen unseres Bezirks", unterstreicht Baurecht.



Das Grätzl ist gefragt – Teilnahme bis 30. September online oder per Post möglich. In den nächsten Tagen werden Informationsfolder an Haushalte, Wirtschafts- und Gastronomiebetriebe im Grätzl versandt. Bis zum 30. September 2023 können die darin enthaltenen Feedback-Karten postalisch zurückgesendet werden. Zusätzlich bietet die Plattform "mitgestalten.wien.gv.at" eine digitale Möglichkeit, Anliegen und Präferenzen einzubringen. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht betont: "Es ist mir ein großes Anliegen, dass Anrainer*innen, Wirtschaftstreibende und Gastronom*innen aus dem Grätzl an der Umgestaltung teilhaben und ihre Prioritäten einbringen können. Ich lade daher alle ein, sich an der Befragung zu beteiligen und so die Zukunft unseres Bezirks aktiv mitzugestalten. Packen wir es gemeinsam an!"



(Schluss) sh

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Sarah Hierhacker, MA

Leitung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

01 4000 81923

sarah.hierhacker @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at