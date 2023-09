Zwölf Verkehrstote in der vergangenen Woche

281 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 10. September 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Motorrad-Lenker, drei Pkw-Lenker, ein Lenker und ein Mitfahrer eines Motordreirades, ein Quad-Lenker, ein Radfahrer und ein Traktorlenker bei elf Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 5. September 2023, im Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, bei dem der oben erwähnte Motordreirad-Lenker und dessen Mitfahrerin getötet wurden. Der 60-jährige Lenker dürfte vermutlich aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Landesstraße B abgekommen sein und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Anpralls wurde das massive Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und stürzte mit dem Motordreirad über eine Böschung in einen Gegenhang. Der Lenker und seine 57-jährige Mitfahrerin wurden dabei vom Fahrzeug geschleudert und verstarben noch an der Unfallstelle an den erlittenen Verletzungen. Am Wochenende, zum Ende der Sommerferien in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg, verunglückten fünf der zwölf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Je fünf Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und Landesstraßen L und zwei auf Gemeindestraßen ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Salzburg, je zwei in Niederösterreich und der Steiermark und je einer im Burgenland, Kärnten, Oberösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in drei Fällen eine Vorrangverletzung und in je einem Fall ein gesundheitliches Problem des Lenkers und Überholen. Bei zwei der elf tödlichen Verkehrsunfälle konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Fünf tödliche Unfälle waren Alleinunfälle, vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 10. September 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 281 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 286 und 2021 247.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at