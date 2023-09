OPEN CALL für junge Kurator:innen

Heute startet der Aufruf des Wien Museums nach neuen kuratorischen Konzepten für die Startgalerie im MUSA.

Wien (OTS) - Bereits zum zweiten Mal lädt das Wien Museum in Wien lebende und arbeitende Kurator:innen ein, sich mit neuen Ausstellungskonzepten für die Startgalerie im MUSA zu bewerben. Die Startgalerie ist die ideale Möglichkeit für junge Kurator:innen, unkompliziert eine Ausstellung an einer etablierten Institution zu realisieren. Bis Montag, 09. Oktober können Bewerbungen eingereicht werden.

Seit 1987 hatten junge in Wien arbeitende Künstler:innen in der Startgalerie die Möglichkeit, in Form einer Einzelausstellung an die Öffentlichkeit zu treten. Heute ist die Startgalerie eine Bühne für junge Kurator:innen, die ihre Ideen in Zusammenarbeit mit lokalen Künstler:innen realisieren. Damit dient die Startgalerie sowohl als Anker für zeitgenössische Kunst als auch der Förderung neuer kuratorischer Positionen.

Gesucht werden neue künstlerische Positionen aus der Wiener Szene, Konzepte mit Bezügen zur Stadt, Ideen für die Vermittlung kulturhistorischer Themen durch die Kunst und raumspezifische Installationen.

Im Zuge eines zweistufigen Verfahrens wählt eine hausinterne Jury drei kuratorische Positionen aus, die im Zeitraum von einem Jahr (Herbst 2024 bis Herbst 2025) in Ausstellungen mit jeweils dreimonatiger Laufzeit verwirklicht werden. Die Kurator:innen werden durch ein Team an Mitarbeiter:innen des Wien Museums unterstützt, das ihnen in vielen unterschiedlichen technischen und inhaltlichen Belangen tatkräftig und engagiert zur Seite steht.

Die Einreichfrist läuft bis Montag, 09. Oktober. Die genauen Informationen zum Ablauf und den Teilnahmemodalitäten finden sich auf der Website der MUSA Startgalerie: https://www.wienmuseum.at/de/standorte/musa-startgalerie

Die Grafik des Open Calls, kann hier heruntergeladen werden.

Der diesjährige Open Call schließt direkt an die laufende Ausstellungsreihe der letzten Ausschreibung an. Am 09. November eröffnet die Ausstellung“ Coincidence of Wants. Künstler:innen tauschen“ und am 25. April 2024 „Brot“ – es handelt sich um die letzten Siegerprojekte von 2021.

