WHO-Regelwerke bedrohen unsere Freiheit und Demokratie!

Freiheit, Demokratie und Menschenrechte stehen auf dem Spiel:

In einer Zeit, in der die Welt mehr denn je Zusammenhalt und Transparenz benötigt, stehen wir vor einer beunruhigenden Wende. Die vorgeschlagenen WHO-Regelwerke – nämlich der Pandemievertrag mit der WHO sowie die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften („International Health Regulations“ (IHR) – könnten die Grundfesten unserer Demokratie und die Rechte jedes Einzelnen von uns erschüttern. Sie zielen nämlich darauf ab, im Fall einer von der WHO selbständig ausgerufenen Gesundheitskrise staatliche Hoheitsrechte an die WHO zu übertragen. Der WHO-Generaldirektor könnten in einem solchen Fall den Staaten vorschreiben, ob und welche Zwangsmaßnahmen und Freiheitsbeschränkungen verhängt werden müssen.

Die WHO, die nicht demokratisch legitimiert ist, da sie von niemandem gewählt wurde, und die dennoch eine beispiellose Macht anstrebt, plant, unsere Souveränität und unsere Grundrechte zu übernehmen. Diese Regelwerke sind nicht nur ein Angriff auf unsere Freiheit, sondern auch ein direkter Angriff auf die Verfassungen demokratischer Staaten weltweit.

Die vorgeschlagenen Definitionen und Regelungen sind so vage, dass sie viel Raum für Missbrauch und Willkür lassen. Jede Grippewelle könnte als Pandemie deklariert werden, und die WHO könnte in unsere Haushalte eindringen und unsere Bewegungen überwachen. Ist das die Zukunft, die wir wollen?

Die WHO strebt danach, die alleinige Deutungshoheit über die Wissenschaft zu erlangen und die Menschenrechte zu eliminieren. Unsere Meinungsäußerungsfreiheit, unsere Pressefreiheit und unsere wissenschaftliche Freiheit könnten bald der Vergangenheit angehören.

Wir rufen alle Bürger, Organisationen und Regierungen dazu auf, sich für die Bevölkerung einzusetzen, sich gegen diese Regelwerke zu stellen und unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Grundrechte zu verteidigen. Es ist an der Zeit, unsere Stimme zu erheben und für das zu kämpfen, was uns am Herzen liegt: unsere Menschenwürde, unsere Rechte und unsere Freiheit.

Unterstützen Sie daher das Volksbegehren „Raus aus WHO“: https://www.mfg-oe.at/volksbegehren-raus-aus-der-who/

Oder informieren Sie sich direkt bei Dr. Brunner und Dr. Sönnichsen zum WHO-Skandal: https://www.mfg-oe.at/veranstaltung/einfuehrung-in-den-who-skandal/



