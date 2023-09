SP-Ludwig: „Bildung ist und bleibt ein Schlüssel gegen Kinderarmut und für eine gerechtere Zukunft unserer Kinder.“

Große Wien-Tour am Welttag des Kindes

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Welttags des Kindes tourten SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Bundesparteivorsitzender Andreas Babler durch Wien. Die Tour unterstrich nicht nur die Feierlichkeiten des Tages, sondern auch die tief verwurzelten Bemühungen der Sozialdemokratie, das Wohl und die Rechte dter Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Der Wiener Bürgermeister betonte, wie essenziell Bildung als Schlüssel gegen Kinderarmut ist und rief nachhaltig zu weiteren Maßnahmen auf, insbesondere zur Einführung einer Kindergrundsicherung.

Kinderrechte und Klimaschutz

Unter dem Leitmotiv „Retten wir die Welt – Kinder fürs Klima“ ehrten die Wiener Kinderfreunde im Rahmen großer Familienfeste den diesjährigen Welttag des Kindes. Der Schutz des Klimas und der Kinderrechte standen im Mittelpunkt der Veranstaltungen.

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler unterstrich: „Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt – dennoch lebt jedes fünfte Kind in Armut oder ist armutsgefährdet. Das sind mehr als 350.000 Kinder! In Armut lebende Kinder wohnen eher in feuchten Wohnungen mit Schimmel, sie sind häufiger krank und fühlen sich weniger fit. Das dürfen wir keine Sekunde hinnehmen! Wir müssen alles tun, um jedes einzelne Kind aus der Armut rauszuholen. Mit einer Kindergrundsicherung können wir das schaffen. Kinder haben ein Recht auf ein gutes Leben und gerechte Chancen. Allen Kindern alle Rechte!“

„Die Aktivitäten und Events der Wiener Kinderfreunde zeigen einmal mehr, wie sehr wir in unserer Stadt die Rechte der Kinder wertschätzen und fördern. Ich danke allen Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen Helfer*innen, die tausenden Kinder und Eltern in Wien eine kostenlose Auszeit vom Alltag ermöglichen“, bedankt sich Ludwig. „Mit dem diesjährigen Motto unterstreichen die Kinderfreunde die wichtige Rolle von Bildung und der aktiven Beteiligung unserer jüngsten Bürger an Fragen der Zukunft.“

Bildungsgerechtigkeit als Schlüssel gegen Armut

Dennoch dürften aber die realen Herausforderungen, denen Kinder gegenüberstehen, nicht vergessen werden: „Es ist ein trauriges Zeugnis für unsere Gesellschaft, dass in einem der reichsten Länder der Welt mehr als jedes 5. Kind von Armut und Ausgrenzung betroffen ist“, mahnt der Bürgermeister. „Bildung ist und bleibt ein Schlüssel. Sie ist die Tür zu sozialer Teilhabe und ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben.“

Daher investiert Wien in beste Bildung für alle und das vom Kleinkindalter an. Wien ist Vorreiter in punkto Bildungsgerechtigkeit. Mit dem beitragsfreien Kindergarten und den mittlerweile über 100 Gratis-Ganztagsschulen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und Sozialkompetenzen stärken, setzt die Wiener Sozialdemokratie neue Standards. Mit der Einführung des kostenlosen warmen Mittagessens für Kinder in der Ganztagsbetreuung an ganztägig geführten offenen Pflichtschulen, der Anhebung der Grenzen für die Essensbeitragsbefreiung in Kindergärten, Schulen und Horten, neuer Beitragsgrenzen in der schulischen Nachmittagsbetreuung, erweiterter Hilfe für mehrtägige Schulveranstaltungen sowie Unterstützung beim Ankauf von Unterrichtsmaterialien entlastet Wien Familien zusätzlich und wirkt so Kinderarmut entgegen.

Babler betonte dabei: „Zu einem guten Leben für jedes Kind gehören auch gleiche Chancen auf Bildung für jedes Kind – unabhängig vom Geldbörsel der Eltern. Wir müssen Kindern überall in Österreich einen gratis Kindergartenplatz garantieren können. Und wir brauchen mehr verschränkte Ganztagsschulen, in denen Kinder die besten Lernbedingungen vorfinden. Wien ist mit den beitragsfreien Kindergärten und der Gratis-Ganztagsschule Vorreiter. Seit dem heurigen Schuljahr bekommen die Kinder in der Ganztagsschule in Wien auch ein gratis Mittagessen – gerade in Zeiten der Rekordinflation eine wichtige Maßnahme für das Wohl der Kinder.“ Im Burgenland und seit dem aktuellen Kindergartenjahr auch in Kärnten sind Kindergärten kostenlos. Dass die Kinderbetreuung in allen SPÖ-geführten Bundesländern kostenlos ist, zeigt, wie wichtig uns Kinder und ihre Bildung sind – und auch die Eltern, die Beruf und Familie mit einer guten, kostenlosen Kinderbetreuung vereinbaren können.“

SPÖ Wien fordert Kindergrundsicherung

Trotz aller Anstrengungen und Investitionen und angesichts einer wachsenden sozialen Kluft, in der das oberste 1 Prozent der Bevölkerung fast 50% des Nettovermögens besitzt, während die untere Hälfte nur 2,5% hat, drängt Ludwig auf entschlossenes Handeln.

Babler ergänzte: „Bis jedes Kind Zugang zu guter Bildung, gesunder Ernährung und sozialer Teilhabe hat, werden wir keine Ruhe geben!“

Die SPÖ Wien schließt sich daher den Forderungen der Volkshilfe und von SPÖ-Bundesparteivorsitzendem Andreas Babler an und plädiert für die Einführung einer Kindergrundsicherung: „Die Kindergrundsicherung ist mehr als nur ein Werkzeug gegen Armut. Sie ist ein Schritt in Richtung einer gerechteren Zukunft für unsere Kinder. An einem Tag, an dem wir ihre Möglichkeiten und Rechte feiern, müssen wir auch handeln, um sicherzustellen, dass Kinder die besten Chancen im Leben erhalten. Kinder sind die Gestalter*innen der Welt von morgen. Es ist unsere Pflicht und unser Privileg, sie dabei zu unterstützen und zu fördern. Als Sozialdemokratie arbeiten und investieren wir für diese Zukunft.“

