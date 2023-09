25. European Bike Week in Kärnten mit gutem Verlauf und einem „grande finale“

Kärnten/Klagenfurt (OTS) - Mit heute Sonntag, 10. September, geht die 25. European Bike Week in Kärnten zu Ende. Eine Woche, die nicht nur von strahlendem Sonnenschein, spätsommerlichen Temperaturen und begeisterten Harley-Gästen geprägt war, sondern auch von einer guten Bilanz für das Tourismusland Kärnten und den Veranstalter. Harley-Davidson, die Kärnten Werbung und die Tourismusregion Villach – Faaker See – Ossiacher See zeigen sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

„Aufgrund des schönen Wetters, des hohen Nachholbedarfs und der guten Kooperation der Touristiker mit Harley-Davidson kommen wir wieder an das Niveau von 2019 heran. Besonders erfreulich ist die Wiederkehr der internationalen Gäste. Wir haben sehr gutes Feedback zur Veranstaltung und zur Vertragsverlängerung aus der Community bekommen. Besonders beliebt waren heuer aufgrund des tollen Wetters die Ausfahrten. Aber auch die Villacher Innenstadt und der Draupuls waren heuer sehr gut frequentiert“, ziehen Kärnten Werbung Chef Klaus Ehrenbrandtner und Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See ein positives Resümee

Begeistert von einer perfekten European Bike Week 2023 zeigt sich auch Sven Kielgas, Eventkoordinator von Harley-Davidson Europe: „25 Jahre Party in Faak am See - das wurde ordentlich gefeiert und es war einfach sensationell. Wir freuen uns riesig, denn unsere Kunden, die Fans, die Gäste und wir hatten einfach eine wahnsinnig starke Zeit in Kärnten. Die Bevölkerung hat uns wie in all den Jahren zuvor herzlich aufgenommen. Das Wetter war einfach nur prächtig. Überall sah man gut gelaunte Menschen, besser könnte es nicht sein!“

10.000 Bikes und ein spektakulärer Gleitschirmflug

Der traditionelle Höhepunkt wurde gestern mit der großen Parade gefeiert, die mit 10.000 Bikes und mit einem Start „vom Berg zum See“ beeindruckende Bilder lieferte. Kolja Rebstock, Vice President von Harley-Davidson für Europa, den Nahen Osten und Afrika sowie Managing Director der DACH-Region kam per Gleitschirm vom Mittagskogel quasi direkt auf sein Bike angeflogen. Der 10 Kilometer lange Konvoi der Parade begeisterte nicht nur die Bikerinnen und Biker, unter ihnen auch Tormann-Legende Michael Konsel, sondern auch die vielen Harley-Fans, die sich entlang der Strecke eingefunden haben. Auch Kärntens Skikaiser Franz Klammer ließ es sich nicht nehmen, bei der Parade als Gast dabei zu sein und die chromglänzenden Bikes zu bestaunen.

Das Jahr der Jubiläen mit tollem Rahmenprogramm

2023 ist aber nicht nur für die European Bike Week ein besonderes Jahr, Harley-Davidson feiert 2023 sein 120-jähriges Firmenjubiläum und die Harley Owners Group wurde 40. Aus diesem Anlass gab es ein eigenes Oldtimer Zelt am 40.000 Quadratmeter großen Festgelände. Ein weiteres Highlight stellte die Custom Bike Show am Freitag dar. Ford war hier als offizieller Car Partner auf der Main Plaza vertreten. Weitere Attraktionen waren die neu gestaltete Saloon Bar, nächtliche Feuershows, das Shopping Village, Konzerte mit Rock & Blues vom Feinsten, gemeinsame Ausfahrten und ein vielfältiges Gastronomieangebot. Auch abseits des Bike-Week-Zentrums in Faak sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wie zum Beispiel die "The Lake Rocks"-Konzerte für Unterhaltung.

European Bike Week bis 2030 für Kärnten gesichert

Harley-Davidson, die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See und die Kärnten Werbung haben am Mittwoch, 6. August, in feierlicher Stimmung vor dem großen Harleywood Schild am Faaker See einen neuen Vertrag für die nächsten 7 Jahre unterzeichnet. Die Veranstaltung findet somit gesichert bis 2030 in der Region rund um den Faaker See statt und ist somit weiterhin wichtiger Nächtigungs- und Wertschöpfungsbringer für die Randsaison.

„Kärnten hat sich wieder als perfektes Gastgeberland gezeigt“, freuen sich Ehrenbrandtner und Overs über den erfolgreichen Verlauf der Bike Week 2023. „Wir danken allen Partnern, der Exekutive, den Behörden und den Anrainern für die großartige Zusammenarbeit und starten voll motiviert mit den Vorbereitungen für 2024.“

News 2024

Ab 2024 wird auch Velden am Wörthersee eine offizielle Veranstaltung unter der Marke European Bike Week ausrichten. Velden war auch schon in der Vergangenheit ein beliebter Treffpunkt der Biker während der Motorradveranstaltung. Für die Zukunft wurde nun vereinbart, diese Aktivitäten unter dem Dach der European Bike Week zu koordinieren. Der Schwerpunkt und das Harley Village bleibt allerdings am Faaker See. Im nächsten Jahr findet die Bike Week von 03. – 08. September statt.

