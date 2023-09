Senior:innen stärken: Mit Hilfe von Freiwilligen den sicheren Umgang im Internet lernen

Kooperation zwischen Fonds Soziales Wien, A1 und Stadtmenschen setzt neue Maßstäbe

Wien (OTS) - Social Media, Einkaufen, Urlaub buchen oder Rechnungen einreichen – digitale Möglichkeiten erleichtern Alltägliches. Auch Senior:innen nutzen verstärkt die Vorteile des Internets. Gleichzeitig gibt es im Wochentakt Warnungen über neue Betrugsmaschen wie Phishing Mails oder SMS-Nachrichten, in denen man aufgefordert wird, sensible Bankdaten Preis zu geben oder Geld zu überweisen. Damit Senior:innen den richtigen Umgang im Internet und mit dem Smartphone erlernen und Ansprechpartner:innen für ihre Fragen haben, gibt es eigens geschulte Freiwillige und Mitarbeiter:innen der Social City Wien – Stadtmenschen.



Durch eine neue Kooperation zwischen dem Fonds Soziales Wien, der Senior:innenbeauftragten der Stadt Wien, den Stadtmenschen und der A1-Seniorenakademie werden Multiplikator:innen geschult, um als Wissensträger:innen für Anliegen rund um Digitalisierung und der richtigen Nutzung von Smartphone, Tablets und Co. zur Verfügung zu stehen. Die Teilnehmer:innen werden in drei Workshops befähigt, ihr Wissen niederschwellig an Senior:innen zum Thema Digitalisierung weiterzugeben sowie zielgruppengerecht Fragen zu Smartphones, Tablets und Co. beantworten zu können.



„Das gemeinsame Projekt stärkt Senior:innen in ihrem täglichen Umgang mit dem Internet und damit fördern wir auch die Selbstbestimmtheit der älteren Generation.“, fasst Sabine Hofer-Gruber, Leiterin der Stabstelle Senior:innen und Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien die Vorteile zusammen. Jenny Vertefeuille, Projektleitung Stadtmenschen Wien, ergänzt: „Die vielen Möglichkeiten des Internets erleichtern oftmals unser tägliches Leben. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen voraus, dass die Nutzung ihrer Online-Angebote von den Kund:innen auch gelernt ist. Durch die Unterstützung unserer Freiwilligen wird nicht nur das Know-how der Senior:innen erhöht, sondern auch ihre Eigenständigkeit.“



Starke Kooperation für digitales Know-How

Geschult werden die Teilnehmer:innen von den Trainer:innen der A1 Seniorenakademie. Die A1 Seniorenakademie informiert in Smartphone-Stammtischen, Tabletschulungen und Webinaren Menschen über 60 Jahre. A1 Projektleiterin Eva Holzhacker freut über die Kooperation: „Wir sind hier sehr gerne mit dabei und möchten den Wiener Senior:innen die Möglichkeit geben, dass sie die Chancen der Digitalisierung gut für ihre Bedürfnisse nutzen können. Mit der A1 Seniorenakademie begleiten wir die Generation, die noch nicht mit dem Internet aufgewachsen oder mit der digitalen Welt vertraut ist, bei ihren ersten Schritten in der Online-Welt.“ Für die Schulungen stellt A1 den Teilnehmer:innen Tablets kostenlos zur Verfügung.



Die Freiwilligen engagieren sich für die Stadtmenschen und fungieren als Wegweiser im Wiener Netz der Sozialleistungen und Sozialangebote. Die Stadtmenschen Buddies, ein vom FSW gefördertes Projekt, unterstützen Wienerinnen und Wiener bei Behördenwege oder geben im Rahmen von Hausbesuchen Auskunft über Leistungen des FSW und helfen beim Ausfüllen von FSW-Förderanträgen.



Bei der 1. Zertifikatsverleihung hält Monika Badilla, stv. FSW-Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Pflege und Betreuung fest: „Es freut mich sehr, dass die ersten Absolvent:innen schon bald mit ihrem erworbenen Wissen bei Hausbesuchen oder in Sprechstunden im Einsatz sind. Schon bisher waren die Stadtmenschen eine wichtige Ressource in der Sozialen Arbeit.“



Über die Stadtmenschen

Die Stadtmenschen arbeiten freiwillig und bieten allen Menschen in Wien Unterstützung, um sich im großen Hilfsangebot der Stadt zurecht zu finden. Dies soll zu einer nachbarschaftlichen und auf Solidarität basierenden Gemeinschaft beitragen. Die Stadtmenschen werden vom Fonds Soziales Wien gefördert. Weitere Informationen unter www.stadtmenschen.wien.



Über die A1 Seniorenakademie

Die A1 Seniorenakademie bietet kostenlose Internetschulungen sowohl für Anfänger:innen als auch für Fortgeschrittene im Alter ab 60 Jahren. Seit 2011 haben österreichweit bereits über 50.000 Senior:innen an den Kursen teilgenommen. Die Themen wie etwa Sicherheit im Internet, die Internetnutzung auf Reisen, Videotelefonie oder die richtige WLAN-Nutzung, werden in Präsenzveranstaltungen als auch Webinaren vermittelt. Weitere Informationen unter www.A1Seniorenakademie.at.

