Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier: Groß aufgespielt für den Verein MUT

Prominente aus Politik, Wirtschaft, Sport sowie Kultur und Medien ließen in der Generali Arena den Ball laufen. Der Erlös von 20.000 Euro geht heuer an den Verein M.U.T.

Wien (OTS) - Was für ein Fußball-Nachmittag! Vier prominent besetzte Teams zeigten am Samstag vollsten Einsatz beim Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier. In der Generali Arena, der Heimstätte der Wiener Austria, rollte der Ball einmal mehr für den guten Zweck. Und es zeigte sich, dass in Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien auch das ein oder andere fußballerische Talent versteckt ist. Und die Partien konnten sich wirklich sehen lassen. Was aber alle Kicker einte: Sie waren mit großem Einsatz und vor allem aus vollem Herzen dabei.

„Fußball und Wirtschaft verbindet vieles. Es geht um Zusammenarbeit, Teamgeist, Motivation, aber auch um Taktik und Einsatzwillen. Und um ein gemeinsames Ziel. Wenn wir, so wie heute, mit einer Kickerei auch etwas Gutes für Menschen, die es im Leben nicht so leicht haben, erreichen können, dann ist so ein Fußball-Nachmittag besonders schön und gelungen“, sagte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

„Es war ein großartiger Nachmittag. Die Teams spielten mit vollem Elan für den Turniererfolg. Doch bei allem Ehrgeiz und aller Leidenschaft stand auch heuer wieder das Miteinander im Mittelpunkt. So werden mit dem erspielten Erlös in Not geratene Menschen unterstützt“, so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der betonte: „So leben wir auch den Zusammenhalt in unserer Stadt. Gemeinsam ziehen wir an einem Strang.“

Gewonnen hat das Team Politik.

Die Aufstellungen der einzelnen Teams vereinten jede Menge prominente Namen. Neben den Kapitänen Michael Ludwig (Team „Politik“), Walter Ruck (Team „Wirtschaft“), Günther Marek (Team „Sport und Kultur (Club Innenministerium)“) und Paul Tesarek (Team „Medien“) liefen u.a. auf: SP-Klubvorsitzender Denis Sakic, FP-Klubvorsitzender Maximilian Krauss, die Kampfsportler Marcos Nader, Karim Mabrouk und Fadi Merza, Schauspieler Christian Spatzek, Flying Pickets-Stimme Gary Howard, Beachvolleyballer Alexander Horst, ORF-Innenpolitiker Hans Bürger, ORF-Wien Chefredakteur Oliver Ortner, Wien Heute-Moderator Lukas Lattinger, Flughafen-Vorstand Julian Jäger, WKW-Vizepräsident Hans Arsenovic, Wienerwald-Tourismus-Chef Michael Wollinger und PremiQaMed-Geschäftsführer Michael Schneider.

Der Erlös des heurigen Benefizturniers geht an den Verein M.U.T. Der gemeinnützige, unabhängige Verein M.U.T. unterstützt seit 2005 armutsgefährdete Menschen sowohl im Alltag als auch in Notsituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei umfassende und innovative Projekte in den Bereichen der Not- und Obdachlosenhilfe (u.a. Gratis-Sozial-Greissler, Hygienetaschen, Schulstarthilfe u.v.m.), Kinder- und Familienhilfe (betreute Krisenunterkünfte, Start-up Wohnungen etc.) sowie Lebensmittelrettung und -verteilung. Insgesamt wurden 20.000 Euro erspielt. Als Vertreterinnen von M.U.T. nahmen Katharina Zedlacher und Viktoria Richter den Scheck entgegen.

