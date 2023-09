Rotes Kreuz nach Erdbebenkatastrophe in Marokko: Bitte unterstützen Sie jetzt die Hilfe!

Opriesnig: „Menschen suchen, Leben retten, Verletzte versorgen. Das sind jetzt die Aufgaben der Helfer vor Ort. Mit Geldspenden können Sie momentan am besten unterstützen – Danke!“

Wien (OTS) - Das verheerende Erdbeben (Tiefe 18,6km) der Stärke M6,8 mit Epizentrum etwa 72 km südwestlich von Marrakesch und die Nachbeben haben mehr als 360.000 Menschen direkt betroffen und mehr Menschenleben als ursprünglich angenommen gefordert.

Rotkreuz Generalsekretär Michael Opriesnig: „Der Marokkanische Rote Halbmond (MRH) ist mit seinen über 8.000 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit gestern in den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Suchen und Retten nach Verschütteten, wobei das Zeitfenster für erfolgreiche Lebendrettungen zunehmend kleiner wird. Die Hilfskräfte unterstützen beim Transport in Spitäler, mit medizinischer und psychosozialer Erstversorgung, mit Bedarfs- und Schadenserhebungsteams und bei der Bestattung von Opfern.“



Herausforderungen in der Hilfe und große Solidarität

Mit dem Epizentrum im eher dünn besiedelten Atlasgebirge haben die Ausläufer des Bebens große Städte wie Marrakesch, Taroudant und Agadir erreicht. Aus den Städten werden Schäden an Gebäude-, Telekom- und Verkehrsinfrastruktur gemeldet. Die Schäden an Straßen in den bergigen Regionen stellen die Einsatzkräfte vor besonders große Herausforderungen. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis das tatsächliche Schadensausmaß erfasst werden kann.



Michael Opriesnig: „Wir spüren enorme Hilfsbereitschaft und Solidarität – sehr viele Menschen aus Österreich und Deutschland melden sich bei uns und wollen helfen. Allerdings raten wir momentan davon ab, ins betroffene Gebiet zu reisen. Die Gefahr ist zu groß und Menschen von außen, die untergebracht und verköstigt werden müssen, stellen eine zusätzliche Belastung für Hilfsorganisationen dar. Finanzielle Unterstützung an professionelle Hilfsorganisationen oder lokale Hilfsinitiativen unterstützen die betroffenen Menschen jetzt am besten. Danke für Ihre Spende!“



