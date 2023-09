Erdbeben in Marokko: Rasche Hilfe dringend benötigt

Die Gesamtlage ist noch unübersichtlich, aber der humanitäre Bedarf ist jetzt schon groß. Wir helfen den Menschen in Marokko jetzt rasch, um Leben zu retten und Leid zu lindern Heinz Wegerer, Nothilfekoordinator Hilfswerk International

Wien/Marrakesch (OTS) - Am Freitag bebte die Erde in Marokko, nur 70 Kilometer von Marrakesch entfernt, mit einer Stärke von 6,8 auf der Richterskala. Während die Zahl der Todesopfer am Samstagmorgen noch bei knapp über 300 lagen, steigen sie stetig an – bis dato wurden mehr als 1.300 Todesopfer gemeldet.

Die österreichische Organisation Hilfswerk International beginnt mit der Nothilfe um den Menschen in Marokko rasch und unkompliziert zu helfen.

Der Hilfswerk International Nothilfekoordinator Heinz Wegerer ist auf dem Weg nach Marokko, um die Nothilfe zu koordinieren.

„ Die Gesamtlage ist noch unübersichtlich, aber der humanitäre Bedarf ist jetzt schon groß. Wir helfen den Menschen in Marokko jetzt rasch, um Leben zu retten und Leid zu lindern “, so Wegerer.

Mit Ihrer Spende helfen Sie jetzt Menschen in Marokko:

https://www.hilfswerk.at/international/spenden-marokko-erdbeben/

Spendenkonto

Hilfswerk International

AT71 6000 0000 9000 1002

"Erdbeben Nothilfe"

