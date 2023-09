Erdbeben in Marokko: Jugend Eine Welt unterstützt Don Bosco-Partner bei der Hilfe für Betroffene

GF Heiserer: „Jetzt gilt es schnell zu handeln und schnell zu helfen“ | Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000

Wir unterstützen unsere Don Bosco-PartnerInnen in Marokko, die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco-Schwestern, bei ihrer Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Menschen. Bitte helfen auch Sie! Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt

Wien (OTS) - „Jetzt gilt es schnell zu handeln und schnell zu helfen“, zeigt sich Reinhard Heiserer, Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt, über das schwere Erdbeben in Marokko bestürzt. „Wir unterstützen unsere Don Bosco-PartnerInnen in Marokko, die Salesianer Don Boscos und die Don Bosco-Schwestern, bei ihrer Hilfe für die vom Erdbeben betroffenen Menschen. Bitte helfen auch Sie!“ , bittet Heiserer um Spenden.

Das folgenschwere Erdbeben Beben mit einer Stärke von 6,8 ereignete sich in der Nacht auf heute Samstag rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant. Laut ersten Angaben sind mindestens 820 Menschen ums Leben gekommen, knapp 700 sind verletzt. „Das schwere Erdbeben in Marokko zeigt, welch starke Auswirkungen Naturkatastrophen haben und welches Leid sie Menschen zufügen können. Unsere Don Bosco-ProjektpartnerInnen betreiben in Marokko Schulen und Bildungseinrichtungen. Ihre Gebäude selbst befinden sich nicht im Bebengebiet und wurden nicht beschädigt. Mit ihrer Spende helfen Sie unseren PartnerInnen dringend benötigte Hilfe für Erdbeben-Betroffene bereitzustellen“, schließt Heiserer.

Bitte helfen Sie JETZT!

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000

Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden

Weitere Informationen: www.jugendeinewelt.at

