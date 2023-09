Erdbeben in Marokko: CARE bereitet Soforthilfemaßnahmen vor

Betroffene brauchen dringend Wasser, Lebensmittel, Hygieneartikel und Gesundheitsversorgung / Spenden für Katastrophenhilfe dringend benötigt

Wien (OTS) - In der Nacht auf Samstag erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 6,8 Gegenden um Marrakesch, Agadir und Taroudant. Bereits in der Früh folgten erste Nachbeben. Unzählige Gebäude wurden zerstört, weite Teile des Landes verwüstet. Laut Angaben des marokkanischen Innenministeriums beläuft sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens 800 Menschen, weitere hunderte Menschen wurden verletzt – Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer steigen wird.

„Die marokkanischen Behörden koordinieren momentan die Nothilfemaßnahmen und haben Krankenhäuser und Feuerwehrleute mobilisiert. Unsere CARE-Teams vor Ort sind bereit, die Bemühungen zu unterstützen. Wir verlagern bereits den Schwerpunkt unserer laufenden Programme in die am stärksten betroffenen Regionen“, sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. „Die humanitäre Situation verschlechtert sich zunehmend. Die Familien benötigen nun am dringendsten Wasser, Nahrung, Hygieneartikel, Gesundheitsversorgung und eine sichere Unterkunft.“

Spenden für die Katastrophenhilfe werden dringend benötigt:

