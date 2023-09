ERFOLGREICHER AUFTAKT DER JOBMESSE AUSTRIA 2023

EIN STARTSCHUSS DER KARRIEREWEGE FÜR ALLE GENERATIONEN

Wien, 09. September 2023 (OTS) - Die jobmesse austria, die führende Messe für Beruf, Ausbildung, Trainee und Praktika, hat heute erfolgreich in der Marx Halle eröffnet. Unter dem Motto "Karrierewege für Alle Generationen und Qualifikationen" öffnet die Messe auch morgen, am Sonntag, dem 10. September, wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. In Wien, und im kommenden Jahr erstmals auch in Salzburg, bietet sie eine Plattform, auf der Spitzenunternehmen und herausragende Talente mit diversen Qualifikationsgraden aufeinandertreffen. Von Schülerinnen und Schülern auf der Suche nach Praktika oder Lehrstellen bis hin zu Young Professionals und Fachkräften über 50 oder 60 – die jobmesse austria bietet allen Besucherinnen und Besuchern eine optimale Informationsquelle für ihre zukünftige Berufskarriere.

Die rasante Entwicklung der Arbeitswelt, getrieben von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, stellt für viele Arbeitssuchende eine Herausforderung dar. Die jobmesse austria unterstützt die Teilnehmenden dabei, den idealen beruflichen Pfad in dieser sich wandelnden Arbeitswelt zu finden. Zur Bedeutung der Messe äußerte sich auch Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm in ihren Grußworten: „ In Österreich gibt es viele Wege, die man als junger Mensch einschlagen kann, wenn es um Berufe und Ausbildungen geht. Die große Vielfalt wird auf der jobmesse austria greifbar gemacht und das finde ich für die Berufsorientierung ganz wichtig. Ich war selbst diese Woche bei der Berufs-EM in Polen, wo man sieht, was mit einer Ausbildung wie der Lehre möglich ist und um die wir als Nation weltweit beneidet werden. “

Der erste Tag der Messe präsentierte eine beeindruckende Branchenvielfalt mit über 120 Ausstellerinnen und Ausstellern aus Handwerk, Handel, Dienstleistung, Industrie und dem öffentlichen Sektor. Manuel Überreich, Geschäftsführer der JIM-Marketing GmbH eröffnet die Messe stolz: „ Wir sind stolz darauf, eine nachhaltige Plattform geschaffen zu haben, auf der talentierte Einzelpersonen und Spitzenunternehmen zusammenkommen, Ideen austauschen und Karrieren vorantreiben können. Wir freuen uns auf aufregende Tage und auf die vielen Begegnungen, die noch bevorstehen. “

Neben den zahlreichen Ausstellern präsentiert die jobmesse austria ein facettenreiches Rahmenprogramm, das kostenlose Bewerbungs-Checks, praxisnahe Workshops und informative Vorträge zu aktuellen Karrierethemen umfasst. Diese Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten ergänzen die Messe und bieten wertvolle Ressourcen für alle, die ihre beruflichen Ziele verfolgen. Der Geschäftsführer der barlag|mediaprint messeagentur GmbH, Stefan Süß, zeigt sich nach den ersten paar Stunden der jobmesse austria 2023 beeindruckt: „ Wir sind überwältigt von der lebendigen Atmosphäre und dem starken Interesse an der jobmesse austria. Diese Veranstaltung ist ein Beweis dafür, dass es für Menschen in jedem Alter und auf jedem Karriereniveau großartige Möglichkeiten gibt, ihren beruflichen Weg voranzutreiben. “

Die jobmesse austria geht am Sonntag, dem 10. September 2023, von 11:00 bis 17:00 Uhr in der Marx Halle weiter. Besucherinnen und Besucher haben weiterhin die Gelegenheit, mit Top-Arbeitgebern und Bildungseinrichtungen in Kontakt zu treten sowie von den vielfältigen Angeboten der Messe zu profitieren.

Datum und Ort:

Samstag, 09. September 2023: 10:00-16:00 Uhr

Sonntag, 10. September 2023: 11:00-17:00 Uhr

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Url: https://jobmessen.at/de/wien

Über die Veranstaltenden:

Hinter der barlag|mediaprint messeagentur GmbH stehen zwei starke Partner:

MediaPrint, das größte Printmedienhaus Österreichs sowie die BARLAG werbe- & messeagentur, der führende Veranstalter von Jobmessen in Deutschland.

Sie bündeln Ihre Kräfte und veranstalten gemeinsam die jobmesse austria in Wien und zukünftig auch in Salzburg.

