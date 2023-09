JVP-Bundesobfrau Plakolm: 4,5 Milliarden Euro sind Steilvorlage des Bundeskanzlers

Jungbürgermeister halten Bündelung der Kräfte für zentral

Wien (OTS) - „Unser Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer hat hier eine Steilvorlage geschaffen“, so JVP-Bundesobfrau und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm zur Ankündigung Nehammers, 4,5 Milliarden Euro in die Kinderbetreuung investieren zu wollen. „Ich halte das für eine wahnsinnig wichtige Sache gerade für junge Familien, die ihre Kinder selbstverständlich bestmöglich aufgehoben wissen wollen – egal ob daheim oder in einer Kinderbetreuungseinrichtung.

„Der Kraftakt kann gelingen, aber nur gemeinsam, denn für diesen massiven Ausbau an Kinderbetreuungsplätzen braucht es alle Ebenen, vor allem auch Unterstützung für die Gemeinden“, so der Chef der JVP-Jungbürgermeister Daniel Ziniel. „Karl Nehammer hat wieder einmal bewiesen, dass er alle Kräfte bündelt, wenn es um zentrale Punkte für die Zukunft geht.

„Gerade wir Jungen sind es, die Wahlfreiheit wollen. Wir wollen uns als Familienmenschen und gleichzeitig engagierte junge Unternehmerinnen oder Arbeitnehmer nicht für Familie oder Beruf entscheiden müssen. Wir wollen die Entscheidung in jeder Familie selbst lassen und wesentlicher Teil dieser Wahlfreiheit ist die Sicherheit, dass es qualitätsvolle Kinderbetreuung in der Nähe gibt“, so Plakolm und Ziniel.

Gesellschaftlich wünschen sich Plakolm und Ziniel, dass sich junge Familien weder für die Entscheidung, länger bei den Kindern zuhause zu bleiben, noch für die Entscheidung, rasch wieder ins Berufsleben einzusteigen, rechtfertigen müssen: „Das wäre unser Wunsch an ein Österreich von Morgen.“



Rückfragen & Kontakt:

Moritz Arbeiter

Presse

moritz.arbeiter @ junge.oevp.at

+43 1 401 26 444