Kultur bei Winzerinnen und Winzern: Kultur- und Weingenuss in perfekter Harmonie

LH Mikl-Leitner: „Wir sind von der positiven Resonanz überwältigt“

St. Pölten (OTS/NLK) - Stimmungsvolle Veranstaltungen, zufriedene Gastgeber und begeisterte Besucher– „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ hat sich zu einer treibenden Kraft für die Förderung von Wein und Kultur in Niederösterreich entwickelt. Für den krönenden Abschluss sorgte das Trio „SarahBernhardt“ im Weingut Vitikultur Moser vergangenen Sonntag in Rohrendorf bei Krems.

„Wir sind von der positiven Resonanz überwältigt“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ergänzt: „‚Kultur bei Winzerinnen und Winzern‘ vereint Niederösterreichs Begeisterung für Wein und Kultur und Genuss. Insgesamt zog es heuer rund 2500 Gäste zu den Veranstaltungen bei unseren Winzerinnen und Winzern. Dieses Veranstaltungsformat geht nahtlos in den Weinherbst über:

Verkostungen, Weinfeste, Tage der offenen Kellertüren, Prämierungen und vieles mehr werden in Niederösterreich angeboten, und eignen sich hervorragend für einen Kurzurlaub. Bis November findet der Weinherbst statt.“

Das einzigartige Veranstaltungsformat fand von Ende Juni bis Anfang September 2023 in Niederösterreichs acht Weinbaugebieten statt. Kulturgrößen wie Oska (Weinhauer Brustbauer), Marina & The Kats (Weingut Köck), Clara Luzia (Winzer Mike Nährer), Monika Ballwein (Weingut Mayer Resch), Otto Lechner (Weingut Schwertführer 47er), das Trio „Kollegium Kalksburg“ (Weingut Hermann Moser) und viele mehr sorgten in Form von Konzerten oder Lesungen für einen hochwertigen Kulturgenuss. „Dieses Format verkörpert den heutigen Zeitgeist und hat eine begeisterte Fangemeinde gewonnen. Zwischen Weingärten und Kellergassen konnten unsere Gäste eine unserer schönsten Seiten Niederösterreichs erleben. Viele nutzten die insgesamt 35 Veranstaltungen für einen Kurzurlaub, um unser Natur-, Wander- und Radangebot zu erleben“, betont Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Reichlich Beifall und Anerkennung gab es vergangenen Sonntag, den 3. September 2023, für das Trio „SarahBernhardt“ im Weingut Vitikultur Moser in Rohrendorf bei Krems. Die Besucher wurden bei der Abschlussveranstaltung von „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ mit Ukulele- und Harfe-Klängen sowie mehrstimmig vorgetragenen poetischen Texten verwöhnt. Parallel dazu sorgten qualitätsvolle Bioweine von Weinbau-Pionier Nikolaus Moser für wahre Gaumenfreuden. „Auch die kulturellen Aspekte des Weinbaus und der Winzerkultur wurden näher beleuchtet. Unsere Weingüter, Kellergassen und Winzerhöfe entwickeln sich immer mehr zu einem Ort der Begegnung – der Wein gilt dabei als verbindendes Element“, sagt Reinhard Zöchmann, NÖ Weinbaupräsident.

Ebenfalls große Bedeutung hatte die Auswahl der künstlerischen Darbietungen. „Ein homogenes Gleichgewicht war uns sehr wichtig. Die künstlerische Qualität unserer Protagonistinnen und Protagonisten spricht für sich. Gemeinsam haben wir es geschafft, die Symbiose von Kultur und Wein in ein marktfähiges Produkt umzuwandeln“, so Martin Grüneis, stellvertretender Leiter der Abteilung Kunst und Kultur beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, abschließend.

Mehr Informationen zu dem Format „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“: www.niederoesterreich.at/kultur-bei-winzer-innen.

