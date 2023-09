Domplatz in St. Pölten wird mit Veranstaltungswochenende eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Wochenende steht ganz im Zeichen der tollen Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt, dem Land und der Diözese“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit einem Veranstaltungswochenende wird der neu gestaltete Domplatz in St. Pölten feierlich eröffnet. Den Auftakt machte gestern am Abend ein Konzert der Tonkünstler Niederösterreich. Bei der Eröffnung sprachen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Matthias Stadler über die große Bedeutung des Domplatzes. Fortgesetzt wird das Eröffnungswochenende am Samstag mit Partymusik von Lukascher, Josh. sowie Pizzera und Jaus. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Gottesdienst (10 Uhr) und ein Konzert (19.30 Uhr) im Dom.

„Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen der tollen Zusammenarbeit zwischen der Landeshauptstadt St. Pölten, dem Land Niederösterreich und der Diözese St. Pölten“, sagte Mikl-Leitner bei der Eröffnungsfeier. Sie denke, dass dieser Domplatz unglaublich schön geworden sei, es sein ein „Platz, wo wir uns wohlfühlen und ein Platz voller Geschichte.“ Die Landeshauptfrau wünsche sich, dass „dieser Platz zu einem Ort der Begegnung, zu einem Ort des Zusammentreffens wird und dass er sich entwickelt zu dem Treffpunkt für die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner, für die Menschen aus der gesamten Region und für unsere nationalen und internationalen Gäste.“

Dieses Wochenende stehe aber nicht nur für die Eröffnung des Domplatzes, sondern stelle laut ihr auch das Pre-Opening der Landeskulturhauptstadt 2024 dar. „Da haben wir natürlich viel zu tun und viele Investitionen wie das neue Kinderkunstlabor, die Renovierung der Synagoge und mit der Tangente. All das beschäftigt uns seit vielen Monaten“, führte Mikl-Leitner weiters aus.

„Der Domplatz lebt“, meinte Bürgermeister Matthias Stadler und unterstrich, dass er wisse, wie sehr der Platz in Diskussion stand. „Was kann er? Was wird hier stattfinden? Welche Möglichkeiten sind hier? Es wird Gastronomie geben, es wird auch hier Möblierung geben, all das wird in den nächsten Monaten folgen. Es wird auch den Markt weitergeben“, so der Bürgermeister, der sich darüber hinaus beim Land Niederösterreich für die „tolle Kooperation“ bedankte. Man werde den Domplatz immer wieder mit großen Veranstaltungen bespielen. Dennoch sei aufgrund der Archäologie der Platz noch immer schützenswert. „Die Geschichte hat neu geschrieben werden müssen“, unterstrich er und bedankte sich zudem bei den Anrainerinnen und Anrainern für deren Verständnis. Man werde die Stadt St. Pölten, die Region und den Zentralraum kulturpolitisch und im Tourismus ganz neu positionieren.

Das dreitägige Eröffnungsfest für den Domplatz St. Pölten ist eine Kooperation von Stadt St. Pölten, Festspielhaus St. Pölten, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich und Diözese St. Pölten.

