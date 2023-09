LIVE & kostenlos auf Joyn: Djokovic vs. Medvedev – Das Finale der US Open am Sonntag um 22:00 Uhr

Am Sonntag steht das große Endspiel um den US Open Titel am Programm. Österreichs kostenloser SuperStreamer Joyn zeigt das Herren-Finale LIVE und kostenlos frei empfangbar im Stream.

Wien (OTS) - Auf Österreichs SuperStreamer Joyn geht es am Sonntag um 22:00 Uhr mit dem nächsten Sport-Highlight weiter. Die Zuseher:innen sind live und kostenlos im Web auf www.joyn.at und über die Joyn App mit dabei, wenn bei den US Open das packende Finale der Herren über die Bühne geht. Kommentiert wird das Spiel von Mario Hochgerner, gemeinsam mit Experte und Co-Kommentator Stefan Koubek.



Neuauflage des US Open Finales 2021 um den letzten Grand-Slam-Titel des Jahres: Der 23-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic trifft auf Daniil Medvedev, der bis jetzt einen Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Für Djokovic ist es die zehnte Final-Teilnahme in Flushing Meadows und er könnte den vierten Titel feiern. Medvedev steht zum dritten Mal im Endspiel von New York. Im Halbfinale setzte sich der 27-jährige Russe überraschend gegen Vorjahressieger Carlos Alcaraz durch. Djokovic hatte mit US-Lokalmatador und Thiem-Bezwinger Ben Shelton wenig Mühe und zog nach einem Drei-Satz-Sieg ins Finale ein. 2021 triumphierte Medvedev im US Open Finale gegen Novak Djokovic. Kann sich der 36-jährige Serbe am Sonntagabend für die Niederlage revanchieren? Live zu sehen um 22:00 Uhr auf Österreichs kostenlosen SuperStreamer Joyn.



Das Herren-Finale der US Open am Sonntag, den 10. September 2023 um 22:00 Uhr live, kostenlos und frei empfangbar auf Österreichs SuperStreamer Joyn



