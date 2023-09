ORF Vorarlberg-Party-Night: Einzigartiges und unvergessenes Konzerterlebnis

13 internationale Bands und Solo-Acts rockten die ORF Radio Vorarlberg-Bühne bei siebenstündigem Mega-Event vor zig-tausenden feiernden Fans

Wien (OTS) - Diese Musiknacht hat in Vorarlberg Geschichte geschrieben: Die ORF Vorarlberg-Party-Night am Freitag, dem 8. September 2023, vereinte insgesamt 13 internationale Interpreten und Gruppen auf einer Bühne. Das 75-Jahr-Jubiläum der Herbstmesse Dornbirn war ein passender Rahmen für Musik aus sieben Jahrzehnten Musikgeschichte. Entsprechend ausgelassen ließen viele tausende Musikbegeisterte ihre Stars aus den Hitparaden der vergangenen 70 Jahre hochleben. Die Halle 13 der Herbstmesse Dornbirn verwandelte sich in die wohl größte Disco des Landes.

Wiedersehen mit großen Namen der Musikgeschichte

Sieben Stunden lang gab es Hit auf Hit zum Mitsingen, tanzen und kräftig feiern. Die ORF Radio Vorarlberg-Bühne zum Beben brachten magic sounds of The Platters, the magic Drifters, The Animals, sounds of Sister Sledge, The Rubettes feat. Bill Hurd, Boney M. mit Liz Mitchell, Ryan Paris, Limahl, Samantha Fox, Caught In The Act, Magic Affair, Hermes House Band und Wintershome. Die beiden ORF Radio Vorarlberg-Moderatoren Dominic Dapré und Inés Mäser begleiteten durch diese großartige Musikshow der Extraklasse.

Feuerwerk unvergessener Hits

Kräftig mitgesungen hat das Publikum bei Songs wie „Daddy Cool“, „Rivers Of Babylon“ oder „Ma Baker“ von Boney M. mit Liz Mitchell, „Sugar Baby Love“ oder „Tonight“ von The Rubettes feat. Bill Hurd, „Touch Me“ von Samantha Fox, „Never Ending Story“ von Limahl oder „Love Is Everywhere“ von Caught In The Act. Erinnerungen wach wurden mit Ryan Paris und seinem Hit „Dolce Vita“, sounds of Sister Sledge mit „We Are Family”, The Animals mit „House Of The Rising Sun“, the magic Drifters mit „Save The Last Dance For Me” oder magic sounds of The Platters mit „Only You”.

Fürs Publikum freier Eintritt sowie gratis An- und Abreise mit Öffis

Der ORF Vorarlberg sagte seinem treuen Publikum auf besondere Art und Weise ein großes Danke: Der Zutritt zur ORF Vorarlberg-Party-Night war für alle kostenlos. Das siebenstündige Konzert dauerte von 18.00 bis 01.00 Uhr im Wirtschaftszelt der Herbstmesse Dornbirn in Halle 13. Auch An- und Abreise wurden mit einem VMOBIL-Online-Gratis-Ticket kostenlos ermöglicht.

ORF Radio Vorarlberg live dabei

Via ORF Radio Vorarlberg konnten alle die ORF Vorarlberg-Party-Night miterleben. Von 18.00 bis 01.00 Uhr wurde dieses Mega-Event live übertragen.

Partner und Sponsoren

Die ORF Vorarlberg-Party-Night wurde von ORF Radio Vorarlberg gemeinsam mit der Messe Dornbirn, illwerke vkw, den Vorarlberger Sparkassen und Magenta durchgeführt. Medienpartner war Russmedia mit den „Vorarlberger Nachrichten“ (VN).

