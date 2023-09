„IM ZENTRUM“: Hohe Preise, heißer Herbst – Im Würgegriff der Inflation

Am 10. September um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die anhaltend hohe Teuerung bestimmt den politischen Herbst. Im August lag die Inflation in Österreich bei 7,5 Prozent. Die Regierung versucht gegenzusteuern und die Folgen für das Leben der Menschen abzufedern. Für die Opposition sind diese Maßnahmen nicht ausreichend oder überhaupt die falschen Rezepte. Dazu kommt, dass sich die Wirtschaft eintrübt, auch unter dem Einfluss der Rezession in Deutschland. Der erste große Konflikt zeichnet sich bei den bevorstehenden Kollektivvertragsverhandlungen, beginnend in der Metall-Industrie, ab: Die Forderung der Gewerkschaft und das Angebot der Arbeitgeber liegen weit auseinander. Warum ist die Inflation in Österreich nach wie vor deutlich höher als in anderen Ländern der EURO-Zone? Welche politischen Maßnahmen sind aus Sicht der Wirtschaftsforschung jetzt sinnvoll? Welche Rolle spielen die Lohnverhandlungen im Kampf gegen die Teuerung und ihre Folgen für das Leben der Menschen? Und gibt es neben Verlierern auch Gewinner der Inflation?

Darüber diskutiert Claudia Reiterer am Sonntag, dem 10. September 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 in „IM ZENTRUM“ mit

Georg Knill

Präsident Industriellenvereinigung

Josef Muchitsch

Bundesvorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz, ÖGB, Sozialsprecher SPÖ

Andreas Hanger

Nationalratsabgeordneter ÖVP

Dagmar Belakowitsch

Stv. Klubobfrau FPÖ

Gabriel Felbermayr

Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO

