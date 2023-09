Öffentlicher Produktrückruf: Die Billa AG ruft das Thunfish Filet aus der Fishtheke zurück

Die Billa AG ruft gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen das nachfolgende Produkt zurück: THUNFISCH FILET (GEWICHTSARTIKEL aus der FISCHTHEKE)

Wiener Neudorf (OTS) - Im Produkt wurden erhöhte Histaminwerte festgestellt, daher kann eine potenzielle Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Es wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten. Das Produkt wurde offen über die Fischtheke verkauft.

Produktdaten: THUNFISCH FILET (GEWICHTSARTIKEL aus der FISCHTHEKE)



Der Warenbestand des betroffenen Produktes wurde aus dem Verkauf genommen.

- Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den BILLA Kundenservice unter Tel-Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15 – 18:00Uhr) oder per Mail an kundenservice @ billa.at

Die Billa AG bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist



Rückfragen & Kontakt:

REWE International AG

Mag. Paul Pöttschacher

Konzernpressesprecher

+43 2236 600 5267

p.poettschacher @ rewe-group.at

https://rewe-group.at