Sisi on Tour

Sisi on Tour – die Wanderausstellung der Schönbrunn Group geht erstmals auf Reisen. Erste Station: das Königliche Schloss Gödöllő in Ungarn.

Wien (OTS) - Die von der Schönbrunn Group konzipierte Wanderausstellung „Sisi on Tour“ geht mit 180 ausgewählten Exponaten aus der Kaiserin-Elisabeth-Sammlung diesen Herbst auf Reisen. Erste Station ist das Königliche Schloss Gödöllő in Ungarn.

2023 jährt sich der Todestag von Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, zum 125. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums zeigt das Königliche Schloss Gödöllő die Wanderausstellung unter dem Titel „Highlights aus der Schönbrunn-Sammlung“ vom 8. September 2023 bis 28. Jänner 2024.

„Als Schönbrunn Group ist es unser Auftrag kunst- und kulturhistorisch bedeutende Objekte zu bewahren und gleichzeitig gestaltend einzusetzen. Mit der Wanderausstellung „Sisi on Tour“ geben wir Menschen weltweit die Gelegenheit, die Persönlichkeit und Gewohnheiten der beliebten Kaiserin kennenzulernen. Besonders freut mich, dass die Ausstellung zum Auftakt im Königlichen Schloss Gödöllő, einem geschätzten Partner in der Vereinigung Europäischer Königsschlösser, gezeigt wird“, so Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group. „Verhandlungen mit weiteren Destinationen sind bereits im Laufen“, so Panholzer weiter.

Tamás Ujváry, Direktor des Schloss Gödöllő, ergänzt: „Mit der Schönbrunn Group hat sich in den letzten Jahren ein freundschaftliches und kollegiales Verhältnis entwickelt, so dass uns nicht mehr nur die Geschichte verbindet. Schloss Gödöllő und Schloss Schönbrunn sind Mitglieder des Network of European Royal Residences. Hier wurde die Idee geboren, in Gödöllő die Wanderausstellung „Sisi on Tour“ zu zeigen. Wir können Exponate präsentieren, deren Wert einzigartig ist und damit den Besucherinnen und Besuchern die Person Königin Elisabeth, ihr Leben und ihren Mythos auf eine Art und Weise näherbringen, die in ihrer Form einmalig ist.“

Die Schönbrunn Group besitzt eine Sammlung, die 1992 unter der Bezeichnung „Kaiserliche Residenzen“ ins Leben gerufen wurde und seitdem kontinuierlich erweitert wird. Im Mittelpunkt stehen Objekte, die in Bezug zu den ehemaligen kaiserlichen Residenzen und Schlössern stehen. Die Sammlung beinhaltet auch Objekte aus dem kaiserlichen Haushalt, die mit berühmten kaiserlichen Familienmitgliedern in Zusammenhang stehen.

„Unsere Sammlungsstrategie konzentrierte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten gezielt auf die Erweiterung der Kaiserin-Elisabeth-Sammlung, nachdem 2004 in der Wiener Hofburg das Sisi Museum eröffnet wurde. Das Museum ist seither ein beliebtes Ziel von Sisi-Verehrer:innen aus aller Welt. Kaiserin Elisabeth zählt zweifelsohne zu den interessantesten Persönlichkeiten im Europa der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, erklärt Elfriede Iby, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung der Schönbrunn Group. Die Kaiserin-Elisabeth-Sammlung ist mittlerweile auf über eintausend Objekte angewachsen. „Sie gilt als die größte Sisi-Sammlung der Welt. Der umfangreiche Bestand ermöglicht uns die Realisierung spezieller Sonderausstellungen zum Thema Elisabeth wie der Wanderausstellung „Sisi on Tour“, so Michael Wohlfart, Kurator des Sisi Museum und der Sisi-on-Tour-Ausstellung.

In Gödöllő werden Porträts von Mitgliedern der kaiserlichen Familie, Dokumente wie beispielsweise die Schönheitsrezepte der Kaiserin, Teile des Porzellans aus Schloss Achilleion auf Korfu sowie Kleidungsstücke wie Elisabeths Turnhose, Stiche und Grafiken zu sehen sein.

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter www.schoenbrunn-group.com/presse . Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

