Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer werden „Aus dem Leben“ gerissen

On- und Off-Screen-Ehepaar kämpft bei Dreharbeiten zu ORF/MDR-Drama mit den Folgen eines Schlaganfalls

Wien (OTS) - Und plötzlich ist alles anders: Ein Schlaganfall stellt das Leben von Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer seit Donnerstag, dem 31. August 2023, auf den Kopf, wenn das Film-Ehepaar, das auch im realen Leben verheiratet ist, bei den Dreharbeiten zum neuen ORF/MDR-Drama „Aus dem Leben“ gerissen wird und versucht, den Weg dorthin zurückzufinden. Unter der Regie von Katrin Schmidt und nach einem Drehbuch von Johann Bunners müssen sie sich nach 25 Jahren die Frage stellen, wie eine glückliche Beziehung in Zukunft aussehen kann und ob ihre Liebe stark genug ist, um den Schicksalsschlag gemeinsam zu meistern. Unterstützung gibt es dabei von einer ewig-optimistischen Pflegerin, die den beiden zeigt, dass Schweigen eben doch nicht immer Gold ist. In weiteren Rollen sind u. a. Leonie Brill, Christian Erdmann, Julia Koch, Irina Potapenko und Ron Helbig zu sehen. Die Dreharbeiten unter Federführung des MDR finden in Thüringen sowie Köln und Umgebung statt und dauern voraussichtlich bis Ende September 2023.

Als die Grundschullehrerin Sabine Schuster (Ann-Kathrin Kramer) einen Schlaganfall erleidet, ist für sie und ihren Ehemann Stefan (Harald Krassnitzer) nichts mehr, wie es war. Während Sabine in der Reha Vieles, wie Sprechen oder Laufen, erst wieder mühsam neu lernen muss, passt Stefan das Haus an die Bedürfnisse seiner Frau an. Doch Sabine ist so enttäuscht von ihrem Zustand, dass sie sich zunächst gegen alles sträubt, was ihrer Genesung zuträglich ist. Aus Scham meidet sie den Kontakt zu ihrem gewohnten Umfeld, auch zu ihren besten Freunden Anna (Julia Koch) und Paul (Christian Erdmann). Ihr fehlen die Arbeit als Lehrerin und das Wandern – eine Leidenschaft, die sie mit Stefan geteilt hat. Scheinbar verloren in den Mühlen des Pflegesystems, bringt die von Stefan organisierte neue Pflegerin Iryna (Irina Potapenko) mit ihrer ganz eigenen, optimistisch-fordernden Art neue Hoffnung. Sie animiert das Paar, das nach 25 Jahren Ehe ohnehin vor der Frage stand, wie es auch in Zukunft eine glückliche Beziehung führen kann, dazu, sich einander mitzuteilen. Als sich dann doch abzeichnet, dass Sabine und Stefan den Kampf nicht gewinnen können, müssen sie sich fragen, ob ihre Liebe noch stark genug für ein gemeinsames Leben ist.

„Aus dem Leben“ ist eine Produktion der Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH im Auftrag von ORF und MDR für Das Erste.

