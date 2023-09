Erhöhung der Verkehrssicherheit

Neuer Gehsteig in Maria Schutz im Zuge der Landesstraße L 4168

St. Pölten (OTS) - In Maria Schutz im Gemeindegebiet von Schottwien wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Zuge der Landesstraße L 4168 der bestehende Gehsteig rund 150 Meter erneuert. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Gloggnitz in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region durch, haben am 1. Juni begonnen und konnten kürzlich abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 70.000 Euro, wovon etwa 27.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 43.000 Euro von der Gemeinde Schottwien getragen werden.

Entlang der L 4168 auf der nördlichen Seite wurde im betreffenden Bereich der bestehende Gehsteig sowie der bestehende Untergrund abgetragen. Weiters wurden die vorhandenen Randsteine zur Einfassung des Gehweges in die richtige Höhe gesetzt, der Gehsteigunterbau hergestellt und der Asphalt eingebaut.

Notwendig wurde das Projekt, da der bestehende Gehsteig entlang der Landesstraße L 4168 im Vorjahr im Zuge der Grabungsarbeiten für die Ersatzwasserleitung nur bis zum Retentionsbecken westlich des Friedhofs von Kilometer 9,1 bis Kilometer 9,55 erneuert. Damit die Sicherheit für die Fußgänger bis zur Kreuzung der L 4168 mit dem Bründlweg gegeben ist (im Bereich Baustellenverkehr zum Semmering-Basistunnel) hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Gemeinde Schottwien beschlossen, den Gehsteig ab dem Retentionsbecken westlich des Friedhofs bis zum Bründlweg zu erneuern.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse