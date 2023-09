Die neue Hitgarantie heißt Radio ONE!

Wien (OTS) - Der Radiosender „Technikum ONE“, der in Österreich als DAB+ Pionier gilt, heißt jetzt „Radio ONE – Die neue Hitgarantie“. Die Gesellschafterstruktur und das motivierte Team bleiben unverändert, auch der als „roter Faden“ durchs Programm laufende Themenkomplex „Naturwissenschaften und Technik“ spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Programmgestaltung. Der Musikmix konzentriert sich auf die großen Hits der letzten Jahrzehnte von den 80ern bis heute. Dazu senden wir stündlich aktualisierte Nachrichten aus Österreich und der Welt, Wetter und Verkehrsinfos und legen einen starken Fokus auf Hörerservice.

Besonderes Highlight ist die „Kim Wilde 80er Show“, die jeden Freitag ab 15 h ausgestrahlt wird. Die britische Pop-Ikone moderiert persönlich in englischer Sprache exklusiv in Österreich auf Radio ONE.

Die umfangreiche Homepage ist nun unter radio-one.at zu erreichen, die Social-Media-Kanäle sind ebenfalls angepasst und am neuen Logo gleich erkennbar.

Radio ONE sendet österreichweit über DAB+ und ist auch über einige Kabelnetze empfangbar. Als Livestream ist Radio ONE über TuneIn, radio.at und die “Radio Technikum”-App für iOS und Android abrufbar.

Tune your Radio to #Radio ONE and stay tuned!





