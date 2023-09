20. Wiener Fotomarathon

Wien (OTS) - Ein Jubiläum wirft seinen Schatten voraus: Am Samstag, den 16. September 2023 um 9 Uhr in der Früh startet er bereits zum 20. Mal wieder, der Run auf die besten Motive. 12 Stunden lang zählt bei diesem Foto-Event nur dieser eine, entscheidende Augenblick: Mit einem Foto eine Geschichte erzählen, überraschen und berühren.

„Was 2004 auf Initiative der Wiener Wirtschaftskammer seinen Anfang nahm, hat uns inspiriert, diese großartige Idee mit Engagement und Elan weiterzuführen. Nun sind wir stolz und in Jubiläumslaune“, erzählt Helmut Sulzberger von fotografie.at, dem Betreiber Österreichs größter Online-Community für Fotografie, und seit 2010 Organisator und Schirmherr des Wiener Fotomarathons: „Wir schreiben mit diesem Jubiläum Geschichte und hoffen, dass noch viele weitere Meilensteine folgen. Der Wiener Fotomarathon ist eine Hommage an die Stadt Wien aus den ungewöhnlichsten Blickwinkeln: Fotos sprechen mit uns. Sie zeigen Leben, Tiefe, Charakter und werden mit Auge, Herz und Verstand gemacht, wusste schon der berühmte französische Fotograf Henri Cartier-Bresson.“

Seit Beginn wurden bereits über 400.000 Fotos von rund 25.000 Teilnehmer:innen aus der ganzen Welt abgegeben. Welch bunte, originelle Palette an Ideen hat es dabei schon gegeben: moderne Klassiker, zweckentfremdet Ungewöhnliches, Würstelstandromantik, Abenteuer im Grünen, Kontraste am Donaukanal, Haariges bis hin zu nackten Wahrheiten. „Auch 2023 wird bei der Jubiläums-Veranstaltung wieder gemeinsam mit unseren Partner:innen ein weiteres spannendes Kapitel Wiener Fotomarathon geschrieben“, ist Sulzberger überzeugt.

Wie läuft der Wiener Fotomarathon ab?

Um 9.00 Uhr erhalten die Teilnehmer die Themen per SMS und per E-Mail, die dann exakt in der vorgegebenen Reihenfolge fotografiert werden müssen. Bis 21:00 Uhr müssen die Bilder dann hochgeladen werden.

Wiener Fotomarathon 2023

16. September 2023 | 9:00 - 21:00 Uhr

Infos und Anmeldung unter https://www.fotomarathon.at

