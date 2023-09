Willkommen bei der BIZ AUTUMN | 21.9.2023

MICE-Fachmesse rund um die Planung von Events, Seminaren und Incentives

Perchtoldsdorf (OTS) - Auf einen heißen Sommer folgt ein elanvoller MICE-Herbst

Startschuss der MICE-Branche in die neue Saison. Den Auftakt bildet die BIZ AUTUMN der n.b.s Gmbh marketing & events in den Wiener Börsensälen, die am 21. September ab 12:30 dem fachkundigen Publikum ein zweites Mal ihre Tore öffnet.

Neben den facettenreichen 50 Aussteller:innen, den Hauptdarsteller:innen der Fachmesse, aus dem europäischen Ausland und Österreich, erwartet Sie ein topaktuelles Vortragsprogramm von Expert:innen Ihres Faches. Hochwertige Themen, wie der Green Deal der EU (Sandra Gottschall, MSc), KI –Gefahren und Chancen (Dipl. Ing. Martin Böck) KI im Eventmanagement (Barbara Oberrauter-Zabransky), Employer Branding ist Einstellungssache (Armin Rogl, MA) und die brandaktuelle Invitario Studienpräsentation (GF Stefan Grossek) werden auch im Herbst mehrere hundert Fachbesucher:innen zum beliebten Branchentreff für Networking, Informationsaustausch und qualitativ hochwertige Gespräche locken.

BIZ AUTUMN

21. September 2023 von 12:30-18:30 Uhr

Wiener Börsensäle | Wipplingerstr. 34 | 1010 Wien

Veranstaltungsort – direkt an der Ringstraße

Für die BIZ AUTUMNS 2023 wird in die geschichtsträchtigen Börsensäle Wien geladen, welche durch ihre vielseitige, moderne Ausstattung und das angenehme Ambiente die perfekten Rahmenbedingungen für die MICE-Fachmessen bieten. Die Location liegt verkehrsgünstig im Zentrum Wiens, direkt an der Ringstraße und ist sowohl öffentlich als auch mit dem PKW praktisch zu erreichen. Die nächstgelegene U-Bahnstation (U2 Schottentor), diverse Straßenbahnstationen (1, D, 71 Börse Wien) befinden sich beispielsweise nur wenige Schritte weit von den Toren der BIZ entfernt. Bei Anreise mit dem PKW stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten im naheliegenden Umkreis zur Verfügung.

50 BIZ - Aussteller:innen mit top-aktuellen Angeboten

50 topmotivierte Aussteller:innen, Vertreter:innen von Seminar- und Tagungshotels, Hotelgruppen, Eventlocations und Veranstaltungsräumlichkeiten aus ganz Österreich, aber auch Trainer:innen, Eventdienstleister:innen (Event, Catering, Moderation, ...) oder Austeller:innen von Ausflugszielen und Rahmenprogrammen, sowie Städten, Regionen und Tourismusverbänden aus dem In- und Ausland werden auf der BIZ vertreten sein.



Highlights der neuen Saison und Top-Angebote, wie die der Post AG, des Seehotel Rusts, der Malta Tourism Authority, von Visit Hungary, des Projekt Spielberg, des Donauturm und vielen mehr, werden dem fachkundigen Publikum, quasi noch heiß, präsentiert. Ein idealer Start in einen elanvollen MICE-Herbst und um seine:n persönliche:n Favorit:in auszuwählen.

Fachbesucher:innen PLUS

Das extra Plus für Fachbesucher:innen zeigt sich bereits beim Eintreffen, denn freundlich empfangen und bestinformiert über die spannenden Programmpunkte und Aussteller:innen durch BIZ-Girls und Boys, steht einem Messebesuch nichts mehr im Wege. Ein Gläschen köstlicher Frizzante oder nachhaltiger BIO-Sirup von Kräuterbauer begleiten den Eintritt des Fachpublikums. Gefolgt von hochwertigem Rahmenprogramm, Gaumenfreuden des Biocaterings issmich!, Biokaffee von Bosco Verde, Spitzenweinen des Weinbau Breiteneckers und Weingut Mayrs, sowie Partner, wie die Brauunion, Gasteiner und Aqua Alpina wird der BIZ-Tag zum unvergesslichen Erlebnis.

Fachbesucher:innen werden gebeten sich auf www.biz.co.at zu registrieren. Nach erfolgter Zusendung des Tickets steht einem erfolgreichen BIZ-Tag nichts mehr im Wege.

Besucheranmeldungen: www.biz.co.at, office@biz.co.at

Veranstaltungsinformationen: www.biz.co.at

Facebook: https://www.facebook.com/biz.co.at

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seminarbiz-hotelbiz-eventbiz/

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s marketing & events GmbH

Elisabethstraße 23, 2380 Perchtoldsdorf

Mag. Christiane Parotte-Riedl

T: 01/867 36 60-27

M: 0699/166 677 45

office @ biz.co.at