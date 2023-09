SCHWERES ASTHMA IM RAMPENLICHT

Wien (OTS) - Am 7. September lud die Patientenorganisation „Österreichische Lungenunion – ÖLU“ zur Österreich-Premiere von drei Kurzfilmen zum Thema „Schweres Asthma“ ins Stadtkino. Anwesend waren die jungen Filmemacher:innen, Gastgeberin Gundula Koblmiller, MSc (Vorstandsmitglied/Sprecherin ÖLU), Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Pohl (Generalsekretär ÖLU), Simone Farina (External Communication Lead, AstraZeneca Österreich), Medienverter:innen sowie sonstige Cineasten. Überraschungsgast war Stella Maria Barghouty, eine junge Sängerin, die sich ihren Traum vom Singen, trotz Asthma, erfüllt hat und zum Abschluss ihren Song auf der Bühne performte.

Filmprojekt zur Enttabuisierung von schwerem Asthma

Weltweit sind ca. 262 Mio. Menschen von Asthma bronchiale betroffen[1], in Österreich sind es rund 500.000[2]. Bis zu 10 % davon leiden an unkontrolliertem schwerem Asthma, das bei vielen Patient:innen immer noch ein Tabuthema ist. Die Österreichische Lungenunion richtete gemeinsam mit der Pneumologischen Versorgungsforschung (PVF) und AstraZeneca mittels einer Ausschreibung für drei Filmstipendien einen schonungslosen Blick auf die Erkrankung - ohne TABUs. In Wien, St. Pölten und Berlin wurden angehende „Filmemacher:innen“ bis 14. Februar 2023 eingeladen, sich filmisch mit schwerem Asthma auseinanderzusetzen. Drei Gewinnerteams erhielten schließlich die begehrten Filmstipendien:

A FEW HUNDRED MILLION

Ein sozialkritischer Film, der die Gesellschaft widerspiegelt. Drei unterschiedliche Charaktere mit Asthma, in der Freizeit, beim Leistungssport und im Berufsleben werden verknüpft. Die adäquate Therapie und das darüber Sprechen sind die Botschaften. Jennifer Gartler, Daniela Lang, Verena Schinnerl, Michelle Steinkellner, Miriam Welcker - Fachhochschule St. Pölten, Studienlehrgang Digital Media Production, Masterclass Film & TV

SUSPIRIUM

Ein Horrorfilm mit einem humoristischen Unterton lenkt die Aufmerksamkeit auf schweres Asthma und dessen Behandlungsmöglichkeiten. Wichtig ist dem Filmteam die ernstzunehmende Auseinandersetzung mit der Erkrankung. Christoph Rüdiger und Maximilian Carus - Beuth Hochschule für Technik, Berlin, Screen Based Media

WOODSHED

Dieser Kurzfilm erzählt die Geschichte eines Künstlers, der trotz Asthma als Saxofonist auftritt. Mut und Wille ermöglichen es Herausforderungen zu bewältigen. Indem Asthmatiker:innen eine adäquate Therapie einnehmen, können sie ihr Asthma kontrollieren und ihre Lebensträume erfüllen. Tung Le, A. Nao Luu, Ha Mi Nguyen, Tina Kratochvil, Emwa Pham, Maik Jaenisch, Denis Albrecht, Bryan Kaime Lomuria - Beuth Hochschule für Technik, Berlin, Screen Based Media

Hinweis zu den Filmen: Die Filme wurden von Studierenden produziert und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der medizinischen Darstellung der Erkrankung. Es handelt sich um ein Projekt zur Steigerung der Awareness von schwerem Asthma und der Notwendigkeit der adäquaten Behandlung.

Homepage: https://www.lungenunion.at/filmstipendium

Facebook: https://www.facebook.com/lungenunion/

Instagram: https://www.instagram.com/

Vimeo: https://vimeo.com/groups/742635

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie



[1] Global Asthma Report 2022; Letzter Aufruf August 2023

[2] gesundheitsverbund.at; Letzter Aufruf August 2023





Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lungenunion; Gundula Koblmiller, Msc