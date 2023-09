SPÖ-Bildungssprecherin Tanzler zu Minister Polaschek: „Der beste Weg zu mehr Personal sind bessere Arbeitsbedingungen!“

Tatsächliche Verbesserungen durch bessere Bezahlung und kleinere Gruppen

Wien (OTS/SK) - „Mit seinen heute präsentierten Maßnahmen beweist Bildungsminister Polaschek einmal mehr, dass er den Ernst der Lage nicht erkennt“, so SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler in einer ersten Einschätzung. „Damit versucht er mit einem kleinen Pflaster eine klaffende Wunde zu verarzten. Was das Bildungssystem aber braucht, ist eine Not-OP!“ ****

Ein Quereinstieg könne die Elementarbildung nur dann entlasten, wenn er sinnvoll gestaltet wird: Es sei nötig, an der strengen Hierarchisierung im pädagogischen Beruf zu arbeiten, so Tanzler. Die SPÖ forderte erst unlängst in einer Pressekonferenz mehr Durchlässigkeit im Bildungssystem, das gelte sowohl für Lehrer:innen als auch Elementarpädagog:innen. Aber: „Der beste Weg zu mehr Personal sind bessere Arbeitsbedingungen! Um die Situation tatsächlich und nachhaltig zu verbessern, brauchen wir tiefgreifende Veränderungen“, hält Tanzler fest. „Das beginnt bei der Bezahlung, die in der Elementarpädagogik noch immer nicht angemessen ist und geht weiter über kleinere Gruppen, damit sich die Pädagog:innen ausreichend Zeit für jedes Kind nehmen können“, so Tanzler abschließend. (Schluss) ts/ls

