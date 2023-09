FH des BFI Wien gratuliert Stefanie Wöhl zum Wiener Frauenpreis 2023

„Käthe-Leichter-Sonderpreis der Stadt Wien“ für erfolgreiche FH-Professorin

Wien (OTS) - Stefanie Wöhl zählt dieses Jahr zu den Preisträgerinnen des Wiener Frauenpreises 2023 in der Kategorie „Käthe-Leichter-Sonderpreis der Stadt Wien“. Die Politikwissenschaftlerin lehrt und forscht seit 2015 an der FH des BFI Wien unter anderem zu den Schwerpunkten Diversität und Geschlechtergerechtigkeit.

Die Auszeichnung wird seit 2002 unter dem Motto „Frauen sichtbar machen“ in den Kategorien „Regie“, „Alltagsheldin” sowie – seit diesem Jahr – „Käthe-Leichter-Sonderpreis der Stadt Wien“ in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien vergeben und ist mit 3.000 Euro dotiert. Die Jury besteht aus den renommierten Journalistinnen Tessa Prager, Hanna Herbst und Brigitte Handlos.

„Im Namen der gesamten Hochschule möchte ich unserer Professorin (FH) Stefanie Wöhl herzlich zu dieser absolut verdienten Auszeichnung gratulieren. Frauen erleben in Österreich nach wie vor zahlreiche Benachteiligungen – sei es in der Arbeitswelt, in der Familie oder in der Politik. Umso mehr brauchen wir Persönlichkeiten wie Stefanie, die sich im Sinne Käthe Leichters für die Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit einsetzen“ , sagt Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

„Engagierte Wissenschaftler:innen wie Stefanie Wöhl leisten durch ihre innovativen Projekte einen wesentlichen Beitrag zum Kernauftrag qualitativ hochwertiger Forschung an unserer Hochschule“ , freut sich Andreas Breinbauer, Rektor der FH des BFI Wien.

Stefanie Wöhl: „Geschlechtergerechtigkeit sollte gelebte Realität werden“

Stefanie Wöhl ist seit 2015 als Professorin für Politikwissenschaft mit EU-Fokus im Studiengang Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung an der FH des BFI Wien tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Diversität und Geschlechtergerechtigkeit.

Von 2019 bis 2022 war die promovierte Politikwissenschaftlerin Inhaberin des Jean-Monnet-Lehrstuhls für „Diversität und soziale Kohäsion in der EU“ an der FH des BFI Wien. Eine Initiative des Erasmus+ Programms der Europäischen Union, um Lehre und Forschung zur europäischen Integration aus einer Diversitätsperspektive an Hochschulen zu fördern. Von 2015 bis 1018 leitete sie an der Fachhochschule außerdem das Stadt Wien Kompetenzteam für „European and International Studies“.

„Geschlechtergerechtigkeit sollte nicht nur ein Schlagwort sein, sondern gelebte Realität werden, egal, ob es um gleichen Lohn oder um die Anerkennung von verschiedenen Geschlechteridentitäten geht. Jedem Menschen gebührt der gleiche Respekt. Ich freue mich sehr, dass mit dem Käthe-Leichter-Sonderpreis im Sinne der Namensgeberin Frauen ausgezeichnet werden, die sich in Zeiten rechtsextremer Tendenzen für Gleichstellung, Respekt und Vielfalt der Lebensrealitäten einsetzen. Mein Dank geht auch an die Stadt Wien und die Arbeiterkammer Wien, die mit der Auszeichnung diese Frauen sichtbar machen und es so ermöglichen, dass wir unsere Vorbildwirkung für junge Frauen in Forschung und Lehre entfalten können“ , so die diesjährige Preisträgerin Stefanie Wöhl.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und sieben Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden der Hochschule absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Extra zugeschnittene Lehrveranstaltungen mit an eine Berufstätigkeit angepassten Lehrveranstaltungszeiten sowie Blended Learning-Angebote ermöglichen auch Berufstätigen ein Studium auf höchstem akademischem Niveau.

2022 erhielt die FH des BFI Wien als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education”. Weiters ist sie seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

www.fh-vie.ac.at

